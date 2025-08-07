Homem fica ferido em colisão entre caminhonete e Golf na PR-483

O acidente de trânsito foi registrado na noite de terça-feira (5) por volta de 19h na rodovia PR-483, a cerca de 1 km do trevo da Água Branca, envolvendo uma caminhonete S-10 e um VW/Golf, ambos de Francisco Beltrão.

Segundo informações da condutora da caminhonete, ela estava tentando acessar o loteamento que fica a esquerda da rodovia quando acabou sendo atingida pelo automóvel que seguia no mesmo sentido.

O condutor do automóvel, um homem de 53 anos, sofreu ferimentos moderados, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional.

Equipes da Concessionária EPR Iguaçu, também atenderam o acidente e controlaram o trânsito que foi desviado pelo acostamento nos dois sentidos.

A 6ª Cia do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para o registro da ocorrência.

Fonte: PP News