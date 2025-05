18 de maio: Prefeitura de Ubiratã distribuiu livros e realizou palestra em alusão a campanha Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

A campanha Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes traz um alerta importante para todos nós. Vamos explorar o trabalho inspirador de Marcia Mardegan, autora e palestrante que utiliza sua experiência para proteger crianças e adolescentes. Ela é a coordenadora do Projeto Valentina, onde ensina os jovens a se defenderem contra abusos. Você vai conhecer como a Prefeitura de Ubiratã se une a essa causa no mês de maio, promovendo ações e distribuindo livros que falam sobre prevenção e superação.

Prepare-se para uma leitura que pode fazer a diferença!

Principais Conclusões

A Prefeitura de Ubiratã promove a campanha Maio Laranja . O foco é combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Livros “Eu Sou Uma Voz” e “Os Gatos de Valentina” serão distribuídos. A campanha acontece durante todo o mês de maio. A ação foi instituída pela Lei Nº 14.432, de 3 de agosto de 2022.



Campanha Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

A Campanha Maio Laranja é um passo importante na luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Instituída pela Lei Nº 14.432, em 3 de agosto de 2022, essa campanha ocorre anualmente no mês de maio, em todo o Brasil. O objetivo é promover ações efetivas que ajudem a combater essas questões graves que afetam a vida de muitos jovens.

A Autora Marcia Mardegan

A Marcia Mardegan é uma figura essencial nessa luta. Ela é escritora e palestrante, e coordena o Projeto Valentina, que atua em escolas, orientando crianças e adolescentes sobre como se protegerem contra o abuso e a violência sexual. Além disso, Marcia ajuda vítimas a buscarem a superação do trauma que sofreram.

Graduada na área da Educação, com especialização em Neuropsicopedagogia e Psicanálise Clínica, Marcia se dedica a criar um ambiente seguro e acolhedor para as crianças, onde elas possam aprender a se proteger e a entender seus direitos.

O Que é a Campanha Maio Laranja?

A Campanha Maio Laranja é mais do que uma simples campanha de conscientização. Ela é uma chamada à ação para todos nós. O mês de maio é dedicado a lembrar a todos sobre a importância de proteger nossas crianças e adolescentes. A lei que institui essa campanha estabelece que devem haver ações em todo o território nacional. Portanto, é um esforço conjunto que envolve escolas, famílias, comunidades e governos.

Objetivos da Campanha

Os principais objetivos da Campanha Maio Laranja incluem:

Conscientização : Informar a população sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Prevenção : Ensinar crianças e adolescentes a se protegerem e a reconhecerem situações de risco. Apoio : Oferecer suporte às vítimas e suas famílias, ajudando na superação do trauma. Mobilização : Unir esforços de diferentes setores da sociedade para combater esse problema.



Secretária de Assistência Social, Caludinéia de Souza Lazarreti e a Assistente Social, Ana Carolina Rinaldi.

A Importância dos Livros “Eu Sou Uma Voz” e “Os Gatos de Valentina”

Durante a Campanha Maio Laranja, foram distribuidos gratuitamente para alunos da rede estadual de Ubiratã 1.010 livros “Eu Sou Uma Voz” e “Os Gatos de Valentina”, da autora Marcia Ferreira Mardegan. Esses livros são ferramentas poderosas para trabalhar a prevenção do abuso e da violência sexual contra crianças.

“Eu Sou Uma Voz”

Este livro é uma obra inspiradora que fala sobre a importância de dar voz às crianças. Nele, Marcia apresenta histórias que ajudam os jovens a entenderem que eles têm o direito de se expressar e de serem ouvidos. A mensagem central é que cada criança é importante e merece proteção.

“Os Gatos de Valentina”

Por outro lado, “Os Gatos de Valentina” utiliza a narrativa de forma lúdica para abordar temas sérios. Através de personagens cativantes, Marcia ensina as crianças a reconhecerem comportamentos inadequados e a buscarem ajuda. O livro é uma ferramenta didática que pode ser utilizada em escolas e em casa.

Como a Campanha foi Desenvolvida em Ubiratã

A ação durante o mês de maio inicou no último sábado, com um pedágio no centro da cidade e teve distribuição de panfletos. A ideia é que a comunidades se unam para promover atividades que ajudem a disseminar o conhecimento sobre os direitos das crianças e adolescentes.

Atividades Propostas

As atividades propostas incluiram:

Palestras : Com a presença da especialista, Marcia Mardegan, que compartilhou informações valiosas sobre o tema. Distribuição de Materiais : Materiais informativos, incluindo folhetos e cartazes, foram distribuídos para conscientizar a população.



A Importância da Conscientização

A conscientização é fundamental para o sucesso da Campanha Maio Laranja. Quando as pessoas estão informadas, elas podem agir e proteger as crianças. É essencial que todos, desde pais até educadores, entendam a gravidade do problema e como podem ajudar.

O Papel da Comunidade

A comunidade tem um papel vital nesse processo. É importante que todos se sintam responsáveis por proteger as crianças. Isso significa que, se você perceber algo suspeito, deve agir. Denunciar é um ato de coragem e pode salvar vidas.

Como Você Pode Contribuir

Você pode fazer a diferença de várias maneiras:

Participe das Atividades : Envolva-se nas atividades propostas em sua comunidade. Sua presença pode inspirar outras pessoas a se juntarem à causa. Converse com as Crianças : Fale abertamente com as crianças sobre seus direitos e como se proteger. Isso pode fazer uma grande diferença na vida delas.



Conclusão

Em resumo, a Campanha Maio Laranja é um chamado à ação que não pode ser ignorado. A palestra e entrega dos livros foi realizado nesta segunfa-feira, 19 no Centro Administrativo Municipal (CAM), através da Secretaria de Assistência Social, que tem como secretária Claudinéia de Souza Lazarreti.

Lembre-se, a conscientização e a mobilização são as chaves para proteger nossas crianças. Então, não fique de braços cruzados! Envolva-se, converse com as crianças e participe das atividades em sua comunidade. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir um futuro mais seguro para nossos jovens.

Perguntas frequentes

O que é a campanha Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes?

A campanha é uma iniciativa para proteger as crianças e adolescentes de abusos e exploração sexual.

Quando acontece a campanha Maio Laranja?

A campanha ocorre todos os anos no mês de maio.

O que a Prefeitura de Ubiratã fez em relação à campanha?

Em Ubiratã, a prefeitura distribuiu livros, realizou pedágio no centro da cidade e realizou uma palestra sobre o tema.

Quais livros estão sendo distribuídos?

Os livros “Eu Sou Uma Voz” e “Os Gatos de Valentina” são os escolhidos para a distribuição.

Como posso ajudar na campanha?

Você pode se informar, compartilhar o tema e apoiar as ações da Prefeitura de Ubiratã.