Jorge Carrascal regresó del fútbol europeo a Sudamérica para tomar el reto de jugar en Brasil, una de las más competitivas ligas del continente y Flamengo fue el que le dio esa confianza para que demuestre todo su talento que estaba un poco sin visibilidad en Rusia.

En Flamengo ha caído bien la incorporación de Carrascal y tanto el cuerpo técnico como jugadores se han sentido a gusto por la calidad que puede ofrecer el colombiano al servicio del equipo, aunque aún está en proceso de adaptación.

De hecho, el capitán y uno de los referentes de Flamengo, Giorgian De Arrascaeta, reveló que el colombiano tiene “muchas cualidades”, aunque dejó claro que la exigencia es máxima por ser un equipo altamente competitivo en el continente.

“Es un jugador que llega para ayudar muchísimo, para potencializar nuestro grupo y elenco. Está conociendo un poco lo que es Flamengo, el fútbol brasileño, la gente sabe aquí que la exigencia es muy grande, entonces tenemos que tener calma porque es un jugador que tiene muchas cualidades y no va a tardar en demostrar eso dentro del campo”, dijo De Arrascaeta.

A estos elogios del capitán de Flamengo, Carrascal espera poder responderles de buena manera en la cancha, debido a que eso se suma a las declaraciones de Filipe Luis, quien también solo tuvo palabras positivas para el colombiano.

“Carrascal tiene mucha calidad. Es un jugador que yo tengo una esperanza de que sea ídolo de este club en los próximos años, porque es el típico jugador que al aficionado le va a encantar ver por lo bien que trata la pelota”, dijo esta semana el técnico de Flamengo.