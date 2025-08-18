Independiente Rivadavia x Boca Juniors jogam pela 05ª rodada do Campeonato Argentino. A partida será disputada neste domingo (17), às 20:30 (horário de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas.
O confronto é direto por posição na tabela do Grupo A da Liga Professional. Atualmente, um ponto separa as equipes.
Confira o nosso palpite, veja onde assistir e as prováveis escalações para o jogo de Independiente Rivadavia x Boca Juniors hoje.
Independiente Rivadavia – Momento da Equipe
O Independiente Rivadavia vem de derrota para o Estudiantes por 2 a 1. Anteriormente, a equipe havia vencido Club Atlético Central Córdoba pela Copa da Argentina.
Agora, o Independiente Rivadavia enfrenta o Boca Juniors em duelo direto por posição no Campeonato Argentino 2025.
Atualmente, o Rivadavia ocupa a 11ª colocação do Grupo A da Liga Professional com quatro pontos conquistados em quatro partidas (uma vitória, um empate e duas derrotas, tendo cinco gols marcados e quatro sofridos).
Últimos Jogos do Independiente Rivadavia
- Estudiantes 2 x 1 Independiente Rivadavia – Campeonato Argentino – 07/08
- Independiente Rivadavia 2 x 1 Club Atlético Central Córdoba – Copa da Argentina – 30/07
- Independiente Rivadavia 0 x 0 Belgrano – Campeonato Argentino – 25/07
- Barracas Central 0 x 3 Independiente Rivadavia – Campeonato Argentino – 20/07
- Independiente Rivadavia 1 x 2 Newell’s Old Boys – Campeonato Argentino – 13/07
Provável Escalação do Independiente Rivadavia
- Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa e Fabrizio Sartori. Técnico: Alfredo Berti.
Boca Juniors – Momento da Equipe
O Boca Juniors passa por momento de crise na temporada. O time acumula 12 jogos sem vitórias, sendo cinco derrotas e sete empates. A última vez que o Boca venceu foi abril de 2025.
Devido os resultados negativos, o Boca Juniors é penúltimo colocado do Grupo A da Liga Professional Clausura com três pontos (três empates e uma derrota, tendo dois gols à favor e três contra).
Contra o Independiente Rivadavia, o Boca visa reencontrar o caminho das vitórias. Para o jogo de hoje, Miguel Ángel Russo irá mandar à campo o que tem de melhor.
Sendo assim, Alan Velasco; Edinson Cavani e Miguel Merentiel são as principais esperanças de gols.
Últimos Jogos do Boca Juniors
- Boca Juniors 1 x 1 Racing – Campeonato Argentino – 09/08
- Huracán 1 x 0 Boca Juniors – Campeonato Argentino – 27/07
- Boca Juniors 1 x 2 Tucumán – Copa da Argentina – 23/07
- Boca Juniors 1 x 1 Unión Santa Fé – Campeonato Argentino – 18/07
- Argentinos Juniors 0 x 0 Boca Juniors – Campeonato Argentino – 13/07
Provável Escalação do Boca Juniors
- Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Delgado; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani e Miguel Merentiel. Técnico: Miguel Ángel Russo.
Estatísticas do Independiente Rivadavia e Boca Juniors
- Independiente Rivadavia venceu na Copa da Argentina;
- Boca Juniors não vence há 12 jogos;
- Independiente Rivadavia sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos;
Independiente Rivadavia x Boca Juniors Palpites – Menos de 2,5 gols
Independiente Rivadavia x Boca Juniors deve ser uma partida equilibrada e com poucas oportunidades de gols. Apesar da superioridade técnica, os Xeneizes devem grandes dificuldades para vencer.
Considerando o provável cenário da partida e as odds oferecidas, os palpites para o jogo do Boca são: Menos de 2,5 gols e Ambas as equipes marcam.
|Independiente Rivadavia x Boca Juniors Palpites
|Aposta
|Palpite
|Melhor Odd
|Total de Gols
|Menos de 2,5
|1.44 na Superbet
|Ambas as equipes marcam
|Não
|1.61 na BetMGM
As odds citadas foram conferidas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a mudanças. Sugerimos que você consulte a casa de apostas para obter os dados mais recentes.
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!
Mais Dicas de Palpites
Abaixo, veja outros palpites em Rivadavia vs Boca Juniors:
Mais de 4,5 cartões – 1.81 na Novibet
A tendência é que o confronto entre Independiente Rivadavia e Boca Juniors seja bastante truncado e faltoso. Sendo assim, os mercados de over cartões são boas opções de palpites.
Mais de 0,5 cartões vermelhos – 4.35 na Novibet
Onde Assistir ao Jogo do Independiente Rivadavia x Boca Juniors?
A partida entre Independiente Rivadavia x Boca Juniors vai ser transmitida em:
- TV: ESPN;
- Streaming Ao Vivo: Disney +.
Ficha Técnica
- Partida: Independiente Rivadavia x Boca Juniors – Campeonato Argentino
- Data: 17/08/2025
- Horário: 20:30 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Malvinas Argentinas, Buenos Aires, Argentina
- Transmissão: ESPN e Disney +
- Árbitro: Pablo Dóvalo
Acesse FogãoNET e veja palpites e prognósticos do futebol brasileiro e internacional.
Jogue com responsabilidade! Proibido para menores de 18 anos!