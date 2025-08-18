Apresentador Rodrigo Hilbert é fotografado com os filhos em rara aparição; os herdeiros são frutos da relação com a atriz Fernanda Lima
Rodrigo Hilbert aproveitou o domingo (10) para curtir um programa especial ao lado dos filhos. O apresentador e modelo marcou presença em um espetáculo de ilusionismo, realizado em um teatro de São Paulo, acompanhado dos três herdeiros: João, Francisco e Maria Manoela.
O quarteto prestigiou o show dos ilusionistas Henry e Klauss e, nos bastidores do evento, Hilbert posou para fotos ao lado das crianças, imagens que chamaram atenção não só pela alegria em família, mas também pela impressionante semelhança entre os filhos e os pais famosos.
João e Francisco, gêmeos de 17 anos, têm se destacado cada vez mais no universo da moda. Inspirados pela trajetória de Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, eles já iniciaram suas próprias carreiras como modelos. Ao longo deste ano, os dois participaram de editoriais fotográficos e desfilaram na São Paulo Fashion Week, consolidando seus primeiros passos na indústria fashion.
Enquanto isso, a caçula Maria Manoela também roubou a cena com a espontaneidade, completando o retrato de uma família unida que costuma manter a discrição, mas que sempre chama atenção quando aparece em eventos públicos.