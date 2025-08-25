Em meio ao inverno mais rigoroso do Rio em quase duas décadas, este sábado (23) foi um alento para os cariocas que estão com saudades do calor. Um veranico, fenômeno que tem elevado as temperaturas no território fluminense desde a última quarta-feira (20), atingiu seu pico neste fim de semana, com os termômetros chegando a 34ºC já na sexta-feira (22). Com o céu limpo e máxima prevista de 36,2ºC neste sábado, muita gente aproveitou o dia para curtir uma praia antes que o calor saia de cena — a partir de domingo (24), as temperaturas começam a retornar à normalidade do mês de agosto.
Por volta das 12h, a orla da Zona Sul estava cheia, com muitos banhistas, ciclistas e patinetes — além do trânsito caótico típico dos dias de verão. Entre os postos 7 e 8 da Praia de Ipanema, o engenheiro Ângelo Arruda, de 50 anos, procurou um cantinho de sombra junto da calçada para se acomodar com sua família numerosa. Desde quinta na cidade, os turistas do interior de São Paulo reservaram o sábado para passar o dia na praia.
— Vamos embora amanhã, então decidimos aproveitar para passar o dia na areia. Mas não parece um veranico, estamos nos sentindo num verão pleno — brinca.
Embora a sensação do calor possa lembrar a do verão, o veranico é um fenômeno característico do inverno e do outono. Trata-se de um bloqueio atmosférico passageiro impede frentes frias de se aproximarem, o que provoca alta nas temperaturas máximas em até 5ºC.
Agindo no estado do Rio desde quarta, o veranico atingiu seu pico neste sábado, o que fez a alegria de muitos cariocas e fluminenses. De Duque de Caxias, o consultor de vendas Eric Severiano, 26, reuniu os amigos para passar o dia na Praia do Arpoador:
— Vim hoje depois de muito tempo. A gente acordou, viu que estava sol e veio. O mar, embora gelado, está tranquilo de ficar. E o sol também está agradável. Calor para mim é essencial, me sinto melhor para fazer as coisas, sair. Já estou ansioso pelo verão.
Quem também matou as saudades foram os estudantes Yasmin Antunes e Marlon Vinícius, de 18 anos, que vieram de São Gonçalo com amigos para a Praia de Ipanema. Desde o carnaval sem pisar na orla, a jovem viu que a previsão do tempo prometia calor e animou o grupo.
— Estava muito frio para vir. Agora que fez um sol desse, tivemos que curtir — conta Marlon.
Embora tenha feito o dia de muita gente, o veranico que trouxe o calor de volta está indo embora, como explica o meteorologista do Climatempo Guilherme Borges:
— Amanhã a gente vai ter a quebra do bloqueio que está favorecendo esse cenário de aquecimento, então as temperaturas máximas já começam a voltar para dentro da normalidade de agosto, consequentemente ficando mais baixas.
Segundo o Alerta Rio, no domingo (24), o tempo na cidade passa a ser influenciado por uma região de baixa pressão no oceano. A previsão é de céu com poucas nuvens de manhã, com aumento gradual de nebulosidade, mas ainda sem chuva. De acordo com o Climatempo, as temperaturas devem ficar entre 19ºC e 28ºC.
A partir de segunda (25), ventos úmidos associados ao deslocamento desta região de baixa pressão devem manter o tempo nublado, com risco de chuvisco e chuva fraca isolada à noite. A previsão do Climatempo é para temperaturas entre 19ºC e 26ºC.