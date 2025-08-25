Embora estivesse claro que a SpaceX não faria o lançamento do foguete Starship exatamente no horário previsto, a empresa esperou até a última hora para confirmar que cancelaria o voo de teste desta noite de domingo (24).
Segundo a companhia, a decisão foi motivada por um problema nos sistemas de solo — termo que se refere à plataforma de lançamento e à infraestrutura ao redor que dão suporte à decolagem.
A tentativa do 10º voo de teste da Starship vem após uma sequência de explosões desde janeiro, quando a empresa apresentou uma nova geração de veículos. Desde novembro de 2024, a nave não conseguiu concluir um teste de voo sem falhas.
A SpaceX chegou a dizer que o 10º voo seria um dos últimos desta versão da Starship antes de estrear um modelo ainda maior.
O CEO Elon Musk há muito apresenta a Starship como o veículo que levará os primeiros humanos a Marte. A espaçonave também é considerada fundamental para o objetivo da Nasa de levar astronautas de volta à Lua ainda nesta década.
Veja o post do anúncio:
Standing down from today’s tenth flight of Starship to allow time to troubleshoot an issue with ground systems
— SpaceX (@SpaceX) August 24, 2025
Entenda a trajetória de testes
A SpaceX de Elon Musk pretendia lançar seu enorme foguete Starship pela décima vez a partir do Texas neste domingo (24) para atingir vários marcos de desenvolvimento muito buscados, mas que foram perdidos devido a testes anteriores que terminaram em falhas iniciais.
O propulsor Super Heavy, de 70 metros de altura, e sua metade superior, a Starship, de 52 metros de altura, estavam empilhados em um suporte de lançamento nas instalações de foguetes Starbase da SpaceX, antes do horário de decolagem previsto para às 20h30 (horário de Brasília).
O desenvolvimento do foguete de próxima geração da SpaceX, o centro do poderoso futuro dos negócios de lançamento da empresa e das ambições de Musk em Marte, enfrentou repetidos contratempos neste ano, já que a Nasa espera usar o foguete já em 2027 para seu primeiro pouso tripulado na Lua desde o programa Apollo.
O futuro do negócio de internet via satélite Starlink da SpaceX, uma importante fonte de receita para a empresa, que foi implantada pelo poderoso Falcon 9 da SpaceX, também está ligado ao sucesso da Starship. Musk está interessado em usar a maior força de sustentação da Starship para lançar em órbita satélites Starlink maiores, projetados para expandir a largura de banda da constelação.
Este ano, duas falhas nos testes da Starship no início do voo, outra falha no espaço em seu nono voo e uma enorme explosão na plataforma de testes em junho, que lançou detritos em direção ao território mexicano próximo, testaram a abordagem de desenvolvimento de teste até a falha da SpaceX.
Mesmo assim, a empresa continuou produzindo rapidamente novas Starships para voos de teste em suas extensas instalações de produção na Starbase.
Esses contratempos ressaltam as complexidades técnicas da mais recente iteração da Starship, repleta de muito mais recursos, como maior propulsão, um escudo térmico potencialmente mais resiliente e flaps de direção mais fortes, cruciais para garantir sua reentrada atmosférica — características essenciais para a rápida reutilização da Starship, que Musk vem defendendo há muito tempo.