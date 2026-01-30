Carlos Alcaraz - Alexander Zverev, en directo

Buenas madrugadas, aquí estamos preparados para contar todo lo que suceda en la primera semifinal del Open de Australia que enfrenta a Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en la Rod Laver Arena. El número 1 del mundo vuelve a jugar en la tarde australiana. Sólo lo ha hecho por la noche en el primer encuentro ante Adam Walton y en el último ante Alex de Miñaur.

Alcaraz pisa por primera vez las semifinales del Open de Australia. Se mide al vigente subcampeón Zverev y verdugo del español hace dos años en los cuartos del primer grande de la temporada. Se han enfrentado en 12 ocasiones con seis triunfos para cada uno, una igualdad que queda también patente cuando se acota a los majors: dos victorias para el murciano, la última en la final de Roland Garros de 2024, y dos para el alemán.

Zverev está, al igual que Carlitos, por décima vez en unas semifinales de Grand Slam. Es el segundo alemán con más presentacias en la antesala del partido por el título, sólo por detrás de las 18 que logró Boris Becker. El año pasado llegó a la final tras ver como en semifinales Novak Djokovic se retiraba tras perder el primer set por 7-6. Luego, el alemán caería ante Sinner.