Carnaval de Curitiba atrai 20 mil pessoas em noite de desfiles

Mais de 20 mil pessoas lotaram as arquibancadas da Avenida Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba, na noite de sábado (14/02) para acompanhar os desfiles das cinco escolas do Grupo Especial do Carnaval 2026. O evento, que transformou a via em uma verdadeira passarela do samba, foi marcado pela presença de famílias, segurança reforçada e clima festivo.

As escolas de samba apresentaram enredos que celebraram cultura, memória e imaginação. A Imperatriz da Liberdade abriu a noite com uma releitura de seu enredo vencedor de 2016. Na sequência, desfilaram a Acadêmicos da Realeza, Enamorados do Samba, Deixa Falar e Mocidade Azul, cada uma trazendo temas diversos e criativos para a avenida.

O prefeito Eduardo Pimentel, presente no evento, destacou o crescimento e a organização do carnaval curitibano. A Fundação Cultural de Curitiba coordenou a programação, mobilizando diversas secretarias e equipes técnicas para viabilizar o espetáculo.

O público diversificado incluiu famílias de diferentes bairros da capital, da Região Metropolitana e até imigrantes que participavam pela primeira vez do carnaval brasileiro. Muitos expressaram satisfação com a organização e segurança do evento.

A programação carnavalesca em Curitiba continua neste domingo (15/02) com a Marcha Zombie Walk, bailinho infantil, desfile de blocos e apresentações das escolas do Grupo de Acesso, que se estenderão até a madrugada de segunda-feira.

