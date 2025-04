Carro de entrega de gás cai em valeta aberta no meio da rua no Porto Seguro 3 em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DI1iK1buD1U/?igsh=YzI3eDl1Y2RhOWZi

https://www.instagram.com/reel/DI1iK1buD1U/?igsh=YzI3eDl1Y2RhOWZi

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações Reais)

No início da tarde desta quinta-feira (24), um veículo de entrega de gás caiu em uma valeta aberta para instalação da rede de esgoto na Rua Pioneiro Manoel Lozano, no bairro Porto Seguro 3, em Ubiratã. (Veja o vídeo em nosso Instagram)

O buraco teria se aberto após as chuvas recentes, fazendo com que o solo cedesse e as rodas dianteiras do carro ficassem atoladas.

A valeta faz parte de uma obra de responsabilidade da Sanepar e, segundo moradores, não havia qualquer tipo de sinalização no local.

O incidente não deixou feridos, mas chamou atenção para a falta de segurança e prevenção na área da obra, para alertar motoristas e pedestres sobre o perigo.

Imagens: Paulinho Gás

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/EruCUVbNLju4ZH45p1my4R

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.