GWM Apresenta sua Estratégia Global no Auto Shanghai 2025: Da GWM da China a uma Marca Global

Em 23 de abril de 2025, foi oficialmente inaugurada a 21ª Exposição Internacional da Indústria Automobilística de Xangai. A GWM apresentou seu estande no Pavilhão 7.1, com uma área superior a 6.500 metros quadrados, exibindo dois principais agrupamentos de produtos: “Estilo de Vida com Tecnologia Inteligente”, com as marcas HAVAL, WEY e ORA, e “Potência Off-Road”, destacando os modelos TANK, POER e as motocicletas SOUO. Juntas, essas linhas evidenciaram a versatilidade e o apelo diversificado da marca.

Durante o evento, o presidente da GWM, Mu Feng, proferiu uma palestra com o tema “Da Grande Muralha à GWM Global”, na qual anunciou a nova estratégia global da empresa e revelou o novo logotipo da marca. Esse momento marcou um passo decisivo na transformação da GWM em uma protagonista global no setor de mobilidade inteligente e inovação automotiva.

Definindo um Caráter Global por Meio de “Consistência” e “Diversidade”

A GWM adota a estratégia “Padrões Globais + Personalização Local”. Com uma visão global, a empresa segue de forma consistente os padrões internacionais, assegurando qualidade e segurança em seus produtos. A GWM conquistou diversas classificações cinco estrelas em rigorosos programas de testes, reafirmando seu compromisso com padrões de segurança unificados em escala mundial. Conforme destacou o presidente Mu durante o evento de lançamento: “Sempre há espaço para elevar o nível de segurança. Não existe ‘bom o suficiente’ — apenas a busca incessante pelo melhor.”

Neste ano, a GWM investiu 500 milhões de yuans na criação do maior centro de testes de segurança da Ásia, com o objetivo de aprimorar de forma abrangente o desempenho em segurança dos veículos inteligentes de nova energia. Durante o Auto Shanghai, a empresa apresentou maquetes em escala de seus laboratórios de testes de segurança e de túnel de vento, proporcionando aos consumidores uma experiência tangível do compromisso inabalável da marca com a segurança na fabricação automotiva.

A GWM consolida sua base nos pilares “Caráter, Qualidade e Serviço”, ao mesmo tempo em que constrói sua identidade por meio de “Produto, Tecnologia e Cultura”. Em termos de valor diferenciado, a empresa adapta seus produtos para atender às necessidades específicas de cada mercado. Por exemplo, o GWM TANK 300 – Edição Oriente Médio conta com teto panorâmico estrelado, enquanto a ORA – Edição Nórdica incorpora iluminação ambiente inspirada na aurora boreal. Paralelamente, a GWM promove eventos localizados em diversas regiões, demonstrando um compromisso genuíno com as necessidades dos usuários globais e conquistando reconhecimento internacional.

GWM Impulsiona a sua Globalização com Força e Competência

Em 1990, Jack Wey, então com 26 anos, assumiu a gestão de uma pequena fábrica em Baoding. Em 1995, a GWM entrou no mercado com o bem-sucedido lançamento da picape “Deer”, iniciando sua expansão internacional em 1997. Atualmente, a GWM POER é a marca número 1 em vendas de picapes na China e está entre as três maiores do mundo. Em 2002, a empresa passou a concentrar-se no segmento de SUVs, com modelos como o Safe e o HAVAL H6 alcançando elevado desempenho comercial. Essa evolução marcou a transição da GWM de “líder de SUVs na China” para “parceira global de mobilidade familiar”. A partir de 2016, a GWM lançou várias marcas com o objetivo de entrar em segmentos de mercado premium e de nicho. A WEY abriu caminho para o segmento de alto padrão, a ORA destacou-se no mercado de veículos elétricos personalizados e a TANK consolidou-se como uma nova força no off-road extremo global, estabelecendo novos padrões para atender às necessidades diversificadas dos usuários ao redor do mundo.

Em meio a uma fase de profunda transformação na indústria automotiva global, a GWM mantém o compromisso com o progresso através da inovação tecnológica, impulsionando sua estratégia de “autossuficiência tecnológica” para explorar novos caminhos. Sua motorização a diesel 2.4T, limpa e eficiente, fruto de anos de desenvolvimento, demonstra desempenho superior em eficiência, potência e durabilidade em modelos como o HAVAL H9 e o GWM TANK 300. Dotado de tecnologias ambientais avançadas, o sistema atende rigorosamente aos padrões globais de emissões.

Sob a estratégia de “ampla combustão interna”, a GWM integrou profundamente suas tecnologias centrais — motores de alta eficiência, transmissões e sistemas de propulsão elétrica — para construir um portfólio diversificado de sistemas híbridos inteligentes com tração integral. Estes incluem os sistemas Hi4, Hi4 Performance Edition, Hi4-Z, Hi4-T e Hi4-G, formando um ecossistema híbrido completo que abrange veículos de passageiros e comerciais. Esta implantação estratégica permite soluções tecnológicas diferenciadas, adaptadas a diversos cenários de mobilidade.

Estratégia de Globalização: Construindo uma Comunidade Ecológica com Progresso Sustentado

A abordagem de globalização da GWM está profundamente enraizada no princípio de “estar no mercado local, para o mercado local e integrado à comunidade local”.

A GWM já estabeleceu presença em mais de 170 países e regiões, incluindo Europa, Oriente Médio, América Latina, Ásia-Pacífico e África, respondendo ativamente às demandas específicas de cada mercado. Com profundo conhecimento da cadeia de valor automotiva e dos sistemas industriais, a GWM construiu parcerias estratégicas através da integração de recursos globais de excelência, incluindo mais de 300 fornecedores internacionais e líderes do setor de alta tecnologia.

No Coração da Estratégia Global da GWM: Expansão do Ecossistema para o Exterior

No centro da estratégia de globalização da GWM está o conceito de “Expansão do Ecossistema para o Exterior”, que abrange pesquisa e desenvolvimento, manufatura, cadeia de suprimentos, vendas e serviços. À medida que a GWM continua a expandir sua presença internacional, mantém-se firme no compromisso de compartilhar os benefícios e conquistas da colaboração global com consumidores ao redor do mundo.

Com os olhos voltados para o futuro, a GWM aprofundará ainda mais sua integração com as cadeias de valor automotivas nos principais mercados globais, promovendo o crescimento mútuo com parceiros locais e co-desenvolvendo ecossistemas industriais, com o objetivo de oferecer produtos de alta qualidade a um número cada vez maior de consumidores internacionais.

O novo emblema GWM Beacon, recentemente apresentado, traz uma base com a inscrição “GWM”, simbolizando o compromisso inabalável da marca com a expansão global. O emblema representa o esforço conjunto da marca doméstica “GWM” e da identidade global “GWM” na proteção e promoção contínua do desenvolvimento da empresa. De uma GWM chinesa à GWM do mundo, a marca está escrevendo um novo capítulo em sua jornada de internacionalização.

Conforme declarado: “A crença central por trás do conceito ‘One GWM’ é simples: fazer com que o mundo reconheça que a Great Wall Motor da China é a GWM, e que a GWM global é a Great Wall Motor.”

Seguindo em frente, a GWM continuará a evoluir seus produtos e tecnologias, iluminando o mercado global por meio da estratégia “expansão do ecossistema + localização aprofundada”, e promovendo um estilo de vida automotivo em que “Tecnologia com Mais Amor. Um Mundo com Mais Vida.”