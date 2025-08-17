O McDonald’s Japão pediu desculpas após o fiasco de uma campanha de marketing que oferecia cartas de edição limitada de Pokémon junto ao McLanche Feliz. A ação, lançada na sexta-feira (8), provocou filas em massa, revenda ilegal e críticas nas redes sociais pelo desperdício de comida.
As cartas dos “monstros de bolso” são objeto de culto no país, atraindo tanto crianças quanto colecionadores adultos. Mas a campanha saiu do controle: consumidores compraram grandes quantidades de lanches apenas para obter os cards e revendê-los por preços elevados em sites de comércio eletrônico.
Nas redes sociais, internautas compartilharam imagens de sacolas cheias de hambúrgueres e batatas descartadas sem consumo, criticando a falta de planejamento da rede. “Não consegui comprar um McLanche Feliz para minha filha por culpa dessas pessoas”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).
Oportunidade única
Outro comentário ressaltou o papel dos revendedores: “Tenho certeza que há fãs adultos de Pokémon que realmente querem as cartas, mas esses revendedores são realmente vergonhosos”.
O episódio se tornou um problema de imagem para a rede no Japão, onde o McDonald’s já enfrentou crises de reputação em anos anteriores. Além da repercussão negativa, a polêmica levanta o debate sobre campanhas promocionais que estimulam o consumo excessivo e o desperdício de alimentos.