Em entrevista publicada pela revista W Korea na última segunda-feira, 11, V, integrante do BTS, mostrou quais são os itens que não saem de sua bolsa, e contou como sua rotina mudou após concluir o serviço militar obrigatório. O vídeo, gravado em Paris, reúne desde acessórios pessoais até produtos que o acompanham diariamente.
Compartilhando curiosidades sobre os pertences pessoais, sua rotina e preferências, como, por exemplo, a escolha de não usar perfume, o cantor recém-dispensado das Forças Armadas sul-coreana relatou que carrega remédios digestivos pelo hábito que possui de comer rápido, o que lhe causa indigestão. V também conta sobre outro item medicinal essencial e novo hábito que adquiriu para sua vida pós-dispensa para dormir melhor.
Mas, qual é?
Durante a conversa, ele mostrou um frasco de melatonina — hormônio que estimula o sono — revelando que, durante o serviço militar, mantinha um sono regular, já que as luzes se apagavam às dez horas da noite. Após a alta, a liberdade para escolher o horário de dormir fez com que passasse a deitar mais tarde, afirmando que, na vida civil, acaba escolhendo não dormir cedo, mesmo sabendo que conseguiria manter o hábito militar se necessário.
“Durante meu serviço militar, quando as luzes se apagavam às 22h, eu dormia muito bem. Depois da minha alta, tendo liberdade para ir para a cama quando quiser, acabo dormindo tarde. Se eu me alistasse novamente e tivesse que dormir às 22h, acho que poderia. Vendo como não consigo dormir assim na sociedade, acho que estou escolhendo não dormir”, explica.
Ao falar sobre técnicas para adormecer, disse que tenta “fechar os olhos e não pensar em nada”, mas acaba refletindo sobre diversos assuntos, inclusive pensamentos inusitados, como questionar quanto tempo sobreviveria caso fosse perfurado por um chifre de rinoceronte.
“Todos os tipos de pensamentos vêm à mente. Eu tendo a pensar demais. Recentemente, eu me perguntei: ‘Se o chifre de um rinoceronte perfurasse meu coração, eu morreria instantaneamente ou sobreviveria por cerca de 10 segundos?’ Eu tomo melatonina para não pensar em coisas assim.”
Por fim, V contou que recorre à melatonina para evitar esse excesso de pensamentos e, confessou que na noite anterior às filmagens conseguiu dormir bem depois de consumir bebida alcoólica.
Confira entrevista completa!