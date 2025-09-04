O Ceará venceu o Fortaleza, por 1 a 0, neste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro disputado na Arena Castelão. Esta foi a sua terceira vitória no Clássico-Rei só nesta temporada, o que é mais do que suficiente para deixar o rival em crise.
No Brasileirão, mesmo com um jogo a menos, o Ceará agora aparece com 18 pontos, na nona posição. O Fortaleza, com 13 jogos disputados, soma apenas 10 pontos e continua na zona de rebaixamento, em 18ª lugar. Esta foi a sua quinta derrota consecutiva.
No retrospecto histórico, este clássico de número 614 ampliou a vantagem do Ceará, com 209 vitórias, com 217 empates e 188 vitórias do Fortaleza, que em 2025 só empatou uma vez com o rival.
O técnico Juan Pablo Vovojda, do Fortaleza, teve uma baixa ainda no aquecimento, quando o goleiro João Ricardo sentiu dores num dos dedos da mão e foi substituído por Brenno. O primeiro tempo foi decepcionante, porque os dois rivais se respeitaram demais, foram cautelosos e pouco se arriscaram ao ataque.
O resultado disso foi um inexpressivo número de finalizações: três do Ceará e apenas uma do Fortaleza, que perdeu o zagueiro Gustavo Mancha, com suspeita de fratura num braço, e substituído por Diogo Barbosa.
O segundo tempo começou mais movimentado, dando a impressão de que os times seriam, pelo menos, mais corajosos. Aos 10, o Ceará abriu o placar, num lance que começou numa saída de bola errada da defesa do Fortaleza. Pedro Henrique carregou a bola pelo lado direito da grande área e lançou Pedro Raul, que dividiu com o goleiro Brenno. A sobra, na pequena área, ficou para o chute de Galeano.
Aos 15, o Fortaleza teve mais duas trocas, com as entradas dos atacantes Marinho, com efeito suspensivo, e Deyverson, que recebeu a tarja de capitão e pareceu vaiado pela torcida. Saíram, respectivamente, o volante Lucas Sasha e o centroavante Lucero.
O Ceará teve uma chance importante para aumentar o placar, aos 24, quando Galeano fez um passe diagonal e deixou Fernandinho livre na grande área. O atacante, porém, se precipitou e chutou a bola por cima do travessão.
O jogo seguiu sem que o Fortaleza chegasse com perigo no ataque. Sem correr risco, o Ceará valorizou a posse de bola e até desprezou os contra-ataques para garantir a importante vitória. No último lance ainda teve outra chance com Lourenço, que entrou na área sozinho e acabou bloqueado por Brenno.
Pela 14ª rodada, o Fortaleza só volta a campo no próximo sábado (19) diante do Bahia, de novo, no Castelão. O Ceará também vai atuar como mandante, mas na próxima quarta-feira, quando receberá o Corinthians.
FICHA TÉCNICA:
FORTALEZA 0 X 1 CEARÁ
FORTALEZA – Brenno; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha (Diogo Barbosa) e Gastón Ávila; Lucas Sasha (Marinho), Matheus Pereira, Emmanoel Martínez (Calebe) e Pochettino; Breno Lopes (Allanzinho) e Lucero (Deyverson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
CEARÁ – Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Richardson), Diego e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Bruno Tubarão), Pedro Raul e Pedro Henrique (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.
GOL – Galeano, aos 10 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS – Lucas Sasha e Brítez (Fortaleza); Pedro Henrique, Fabiano Souza, Pedro Raul e Fernandinho (Ceará).
ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).
RENDA – R$ 1.000.035,00.
PÚBLICO – 32.157 torcedores.
LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).