O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu na manhã desta quinta-feira, 4 de setembro, dez mandados de busca e apreensão. As medidas foram cumpridas no âmbito da Operação Freitraum, que apura possíveis práticas ilícitas de solicitação e recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos, em troca da concessão de regalias a detentos.
Áudio do promotor de Justiça Emiliano Antunes Motta Waltrick
Expedidas pela Central de Garantias Especializada de Curitiba, as ordens judiciais foram cumpridas na capital e nos municípios de Araucária e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba – nas residências de policiais penais e monitores de ressocialização penal vinculados a uma unidade prisional da capital. Na ação, foram apreendidos celulares e documentos, que serão periciados e poderão ser utilizados como elementos de prova, e uma pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A operação contou com apoio da Corregedoria da Polícia Penal do Paraná.
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4226