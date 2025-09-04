O homem apontado como autor dos disparos que tiraram a vida do policial civil Elber de Freitas Fares, no último domingo (31), em Angra dos Reis (RJ), foi morto nesta quarta-feira (3) em confronto com agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ).
O policial foi assassinado na frente do filho, logo após sair de uma igreja no bairro Balneário, na Costa Verde fluminense. Testemunhas relataram que um carro se aproximou no momento em que ele abria a porta do veículo. O atirador disparou ao menos três vezes e fugiu em seguida.
Câmeras de segurança registraram toda a ação criminosa. Nas imagens, é possível ver o filho da vítima correndo desesperado até o pai, que cai ao chão, enquanto o assassino retorna ao carro e foge.
Equipes da 166ª DP (Angra dos Reis) localizaram o homem no bairro Banqueta, onde ele se preparava para deixar a cidade. De acordo com os investigadores, o criminoso atirou contra os policiais durante a abordagem.
Um dos agentes foi atingido, mas o colete balístico evitou lesões graves. Houve revide, e o suspeito acabou baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
A PCERJ confirmou que as apurações apontam o suspeito como autor dos disparos que mataram o policial civil. As diligências seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no crime.