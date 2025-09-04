m desentendimento seguido de agressão terminou com um homem de 25 anos esfaqueado em várias partes do corpo na noite desta quarta-feira (3), na região do Bairro Neves, em Ponta Grossa. Segundo informações, a discussão teve início após recorrentes desentendimentos entre a vítima e o autor das facadas. Na data do ocorrido, o conflito evoluiu para agressão física.
A vítima sofreu golpes de faca nas regiões do pescoço, abdômen, braços e costas. Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e da Guarda Civil Municipal (GCM) prestaram os primeiros socorros e encaminharam o homem à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Uvaranas.
O autor das facadas fugiu do local após o crime. Conforme relatos, ele teria retornado à sua residência, onde pegou um botijão de gás e, em seguida, evadiu-se. Há suspeitas de que o agressor estivesse acompanhado de uma mulher no momento dos fatos.
Até o momento, não há informações sobre a prisão do suspeito ou o estado de saúde atualizado da vítima.