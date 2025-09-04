Na manhã desta quarta-feira (03), a Polícia Militar de Pato Branco atendeu a uma ocorrência de dano em veículo no bairro Novo Horizonte. De acordo com informações da equipe policial, o filho do morador, em estado de alteração e agressividade, utilizou um paver para quebrar o para-brisa frontal e o vidro lateral traseiro do automóvel da família.
O morador relatou que o episódio foi consequência de um desentendimento familiar. Ainda segundo o relato, o envolvido confirmou ter consumido bebida alcoólica antes do incidente.
Durante a averiguação, a Polícia Militar constatou que não havia Medida Protetiva de Urgência vigente contra o suspeito. As partes envolvidas foram orientadas quanto aos procedimentos legais e encaminhadas ao 3º Batalhão de Polícia Militar para o registro formal da ocorrência.
CGN com informações de Informativo Verê