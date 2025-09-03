A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) destinou, no primeiro semestre de 2025, mais de R$ 13,6 milhões para modernizar hospitais e unidades públicas municipais de saúde em 75 cidades mineiras. Os investimentos fazem parte do Programa de Eficiência Energética (PEE) e contemplaram desde a troca de equipamentos até a instalação de painéis solares fotovoltaicos.
Somente na região Central, foram mais de R$ 1,9 milhão aplicados em 120 hospitais e unidades de saúde, incluindo instituições da capital. Em Curvelo, por exemplo, os hospitais Santo Antônio e Imaculada Conceição receberam autoclaves modernas, substituindo equipamentos já ultrapassados. Assim, os processos de esterilização ganharam mais rapidez e eficiência, evitando desperdício de energia e reduzindo custos.
As autoclaves, responsáveis pela esterilização de instrumentos médicos e cirúrgicos, são essenciais para a rotina hospitalar. No entanto, modelos antigos prolongavam os ciclos de limpeza, consumindo mais energia e aumentando os gastos. Com a modernização, as instituições passaram a oferecer um serviço mais seguro, econômico e sustentável.
Além de Curvelo, hospitais de Governador Valadares, Uberaba, Ouro Preto, Ponte Nova, Divinópolis, Montes Claros e Três Marias, entre dezenas de outros municípios, também foram beneficiados com novos equipamentos e iluminação em LED.
De acordo com Filipe Randazzo, analista de Eficiência Energética da Cemig, a ação tem impacto direto na economia das unidades de saúde.
“Grande parte das atividades realizadas em hospitais depende da utilização da eletricidade. Por isso, quando fazemos essa modernização, contribuímos diretamente para a redução dos custos com energia e com a manutenção dos aparelhos. Dessa forma, os hospitais conseguem direcionar os recursos economizados para outras necessidades”, explicou.
Usinas solares fotovoltaicas
Além das substituições de equipamentos, a Cemig também instalou painéis fotovoltaicos em nove hospitais entre janeiro e junho. O objetivo foi promover maior sustentabilidade e incentivar a geração alternativa de energia limpa. Nesse contexto, cidades como Mutum, Jordânia, Itambacuri, Buritizeiro, Campo do Meio, Cachoeira de Pajeú, Congonhas, Vespasiano e Itamonte já contam com a tecnologia.
Por outro lado, a modernização não se restringiu apenas às máquinas e à energia solar. Em paralelo, centenas de unidades de saúde receberam substituição da iluminação. No lugar das lâmpadas antigas, a Cemig implantou modelos de LED, que consomem menos energia e apresentam maior durabilidade quando comparados às tecnologias incandescentes, fluorescentes e halógenas, hoje consideradas obsoletas.