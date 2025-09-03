Uma das principais atrações turísticas de Lisboa, o Elevador da Glória, descarrilhou e tombou nesta quarta-feira, deixando pelo menos três pessoas mortas e cerca de 20 feridas, três delas em estado grave. Segundo o Diário de Notícias, equipes de emergência e agentes da polícia estão no local, na tentativa de resgatar pessoas que ainda estão presas às ferragens do tradicional bondinho. Mais de 62 agentes e 22 veículos foram deslocados para o local para o resgate das vítimas de acidente, que teria ocorrido no trecho da Avenida da Liberdade.
“Houve uma ocorrência com vítimas, mas ainda não é possível determinar o número exato nem a gravidade dos ferimentos”, afirmou uma fonte ao jornal local Correio da Manhã.
As operações de socorro continuam no local, com reforço de meios de emergência. Segundo a CNN Portugal, as causas técnicas do acidente ainda não foram divulgadas e deverão ser investigadas posteriormente.
Vídeos mostram acidente do elevador de Lisboa que deixa ao menos um morto e dois feridos
Ao Jornal de Notícias, a diretora da Proteção Civil, Margarida Castro Martins, disse que as causas do acidente podem estar relacionadas com “cabos e com a forma de funcionamento dos elétricos porque eles funcionam de forma compensada”.
Inaugurado em 1885, o Elevador da Glória, além de um meio de transporte para a população local, é também uma atração turística que recebe diariamente centenas de passageiros. O acidente, no entanto, deixa uma série de dúvidas sobre a segurança e a manutenção da infraestrutura centenária.
O elevador da Glória, que pode transportar até 43 passageiros, liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto e é uma das principais atrações turísticas da capital portuguesa, transportando anualmente mais de três milhões de passageiros.
O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, cancelou um evento que tinha marcado e foi até o local do acidente. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou “profundamente o acidente” em particular “as vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos ligeiros”.
“O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às Famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes.”