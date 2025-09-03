FLUSHING, New York | Ç’a beau remonter à il y a huit ans, mais Félix Auger-Aliassime a encore en mémoire l’une des premières fois où il affronté le joueur à qui il se mesurera mercredi, en quarts de finale de l’US Open. C’était à… Drummondville, dans un tournoi Challenger.

«Oui, oui, je me souviens très bien de Drummondville! a lancé Félix en riant à une consœur, qui lui demandait s’il avait des souvenirs de ce match. Je me souviens même des réflexions que j’avais durant ce match.»

«Mon coach de l’époque, Guillaume [Marx], me disait: “T’es meilleur que lui.” Ça m’avait un peu donné une claque, car à l’époque, il était un peu en avance sur moi, alors j’étais peut-être un peu impressionné.»

Finalement, Félix, 16 ans, avait battu l’Australien Alex de Minaur, 17 ans, dans ce match de quarts de finale. Le Québécois allait perdre au tour suivant contre un certain Denis Shapovalov, qui, lui, allait remporter le titre sur le circuit secondaire.







Auger-Aliassime allait ensuite croiser le fer contre de Minaur une autre fois sur le circuit Challenger (une rencontre cette fois perdue par «FAA»), puis à trois occasions sur l’ATP.

Huit ans plus tard, le Québécois a eu le dessus dans la majorité de leurs confrontations sur le grand circuit, par une faible marge (deux victoires contre un revers).

Une montée en puissance

Mais depuis son dernier gain aux dépens de l’Australien, à la Coupe Davis, en 2022, de Minaur a fait preuve d’une grande confiance qui lui a permis de s’installer presque à temps plein dans le top 10.

C’est d’ailleurs lui qui a eu le meilleur lors de leur dernier affrontement: c’était sur la terre battue de Rome, l’an passé, et l’Australien de 26 ans l’avait emporté en trois sets.

Mais qui est-il, justement, ce fameux de Minaur, huitième tête de série à New York, mais dont le nom n’a peut-être pas la même résonance auprès du grand public que les Alexander Zverev et Andrey Rublev qu’a battus Auger-Aliassime pour atteindre les quarts?

Un défi complètement différent

De Minaur représentera pour Auger-Aliassime un défi complètement différent de celui auquel il a fait face lors de ses quatre premiers matchs à l’US Open.

«Ses forces ont toujours été ses déplacements, sa capacité à garder la balle en jeu et son aptitude à défendre», a énoncé Félix.







Ce ne sera donc pas nécessairement un duel de puissance. Cette fois, ce sera l’attaque contre la défensive. Mais au fil des ans, de Minaur a ajouté des armes à son arsenal, a aussi noté «FAA».

«Ce qui est intéressant, c’est qu’il avance beaucoup plus dans le court. C’est pourquoi il est là où il est présentement.»

Un membre du top 10 (ou tout près) depuis un moment

Parlons-en, d’où il est, de Minaur. Comme Félix, son meilleur rang à ce jour a été la sixième place, en juillet de l’an dernier, dans son cas. Mais depuis août 2023, il se tient dans le top 10, ou tout près. Une constance que louangeait d’ailleurs Auger-Aliassime.

À la clé de ses succès, il y a beaucoup de rondes des 16 et de quarts de finale dans les plus grands tournois. L’an passé, l’Australien s’est hissé parmi les huit derniers à Paris, Londres et ici, à New York. En fait, au fil de sa carrière, il a atteint les quarts de finale de chaque tournoi du Grand Chelem, mais contre Félix, il sera en quête d’une première présence dans un carré d’as.

Cette année, il compte un titre, au tournoi ATP 500 de Washington. Il en totalise 10.

Un démon trilingue qui est le copain d’une autre joueuse

Et pour le reste… selon le site de l’ATP, de Minaur mesure 6 pi, pour 152 lb. Il est trilingue, lui qui parle anglais, espagnol et… français.

Son surnom est «demon», en raison de sa rapidité et de son aptitude à embêter les joueurs en remettant beaucoup de balles en jeu.

Et il forme, avec la Britannique Katie Boulter, 48e mondiale, l’un des couples chouchous des amateurs de tennis.







Les amoureux jouent parfois en double mixte, ensemble. L’an dernier, ils ont d’ailleurs remporté deux titres en simple, la même semaine: après avoir soulevé le trophée à Acapulco, de Minaur avait fait le déplacement vers San Diego pour voir sa copine triompher.