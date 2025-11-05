Paraná registra 49,5 mil pessoas em uniões homoafetivas

Boa Esperança do Iguaçu lidera ranking municipal com 66% de uniões

Almirante Tamandaré registra o maior número de pessoas que nunca viveram em união

Destaques:No município de Almirante Tamandaré, 30,65% das pessoas com 10 anos ou mais declararam nunca terem vivido em união conjugal.Entre os homens paranaenses, 57,1% viviam em união, enquanto entre as mulheres o percentual era de 53,7%.O município de Rio Azul declarou que 64,2% das pessoas que viviam em união conjugal eram casadas no civil e no religioso, e também se declararam católicas. Na outra ponta, no município de Tunas do Paraná, apenas 5,5% das pessoas que viviam em união eram casadas no civil e no religioso, e também católicas.5,7% das famílias paranaenses tinham como responsáveis pessoas com até 24 anos de idadeApenas 20 famílias no estado do Paraná que alegaram conviver, em um mesmo domicílio, possuem 10 ou mais componentesNo Paraná, 80.837 mulheres (86%) e homens (14%) sem cônjuge e com filhos, de 12 a 29 anos, retornaram para a casa de parentes, compondo assim uma segunda família convivente.

Dados do módulo de Família e Nupcialidade do Censo Demográfico 2022, divulgados hoje (5) pelo IBGE, mostram que 55,3% das pessoas de 10 anos ou mais de idade no Paraná viviam em união (casamento civil, religioso ou união estável). O Paraná ficou entre os 3 estados brasileiros com os maiores percentuais de pessoas vivendo em união conjugal, o que representou 5,51 milhões de pessoas no estado.

O Paraná possui 2,6 milhões de famílias, com responsável e cônjuge, com seus distintos formatos, sendo que 68,8% delas não possuíam nenhum filho. Já as famílias com 1 filho correspondiam a 22,6% do total, enquanto as famílias com 2 filhos, e com 3 ou mais filhos correspondiam a 7,3% e 1,2% respectivamente.

O tipo de união mais frequente no Paraná seguiu sendo o Casamento civil e religioso (45,3%), mas a União consensual (33,5%) seguiu ganhando espaço entre os tipos de união. Por outro lado, os percentuais das pessoas unidas somente pelo Casamento civil representou 18,7% das uniões, enquanto as uniões por Casamento Religioso representaram 2,46%.

“O aumento na proporção de uniões consensuais reforça as mudanças comportamentais que têm sido experimentadas na sociedade brasileira, quando as uniões no civil e religioso vêm perdendo espaço para as uniões não formalizadas. No entanto, vale ressaltar que as uniões consensuais podem ser registradas em cartório ou não”, ressalta Luciene Longo, analista da pesquisa.

Em Boa Esperança do Iguaçu, 66% das pessoas vivem em união conjugal

Entre os municípios paranaenses, a proporção de pessoas que viviam em união conjugal variou de 50% a 66%, em 2022. Já em 2010, estes percentuais variavam de 45% a 65%.

Ranking Maiores Índices – Municípios do Paraná: (%) Pessoas com 10 anos ou mais que viviam em união conjugal Ranking Menores Índices – Municípios do Paraná: (%) Pessoas com 10 anos ou mais que viviam em união conjugal 1 Boa Esperança do Iguaçu 66,0% 1 Piraquara (PR) 50,2% 2 Bom Sucesso do Sul 65,8% 2 Jacarezinho (PR) 51,0% 3 Enéas Marques 65,6% 3 Curitiba (PR) 51,4% 4 Marquinho 65,4% 4 Foz do Iguaçu (PR) 51,6% 5 Doutor Ulysses 65,1% 5 Adrianópolis (PR) 52,0% 6 Sulina 64,6% 6 Cruzeiro do Oeste (PR) 52,1% 7 Porto Barreiro 64,6% 7 São Sebastião da Amoreira (PR) 52,3% 8 Entre Rios do Oeste 64,5% 8 Ribeirão do Pinhal (PR) 52,4% 9 Honório Serpa 64,4% 9 Pinhais (PR) 52,4% 10 Pinhal de São Bento 64,4% 10 Londrina (PR) 52,6%

A pesquisa também contabilizou o número de pessoas que nunca viveram em união conjugal, os chamados popularmente de solteirões e solteironas convictos. Dentre os municípios paranaenses, o maior percentual ficou com o município de Almirante Tamandaré, com 31.152 pessoas que declararam nunca ter vivo em união conjugal, o equivalente a 30,6% da sua população. Em 2010, o maior percentual dentre os municípios paranaenses foi em Ivatuba, com 42,6% das pessoas tendo declarado que nunca tinham vivido em união conjugal.

Uniões homoafetivas representaram 0,9% do total de uniões no Paraná

Em 2022, uniões entre pessoas do mesmo sexo no Paraná corresponderam a 0,9% do total de uniões conjugais no estado. O índice está relativamente superior ao da média brasileira (0,6%). Ou seja, no Paraná, 49.495 pessoas declararam viver em união com pessoas do mesmo sexo.

Entre essas uniões, 28.144 pessoas formavam uniões de cônjuges do sexo feminino, enquanto 21.351 pessoas eram casais do sexo masculino. Ou seja, as uniões entre mulheres representaram 56,9% das uniões homoafetivas no Paraná, enquanto as uniões entre homens representaram 43,1%.

Mais sobre o Censo – Família e Nupcialidade

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dá prosseguimento à divulgação dos dados investigados no Censo Demográfico 2022, ao trazer as informações estatísticas sobre Nupcialidade e Família. Estes dados influenciam diretamente o contexto das três principais componentes da dinâmica demográfica de uma determinada região: fecundidade, mortalidade e migração. É no contexto da nupcialidade e da formação das famílias que essas transformações se manifestam, delineando os ciclos de vida pelos quais os indivíduos transitam. A constituição familiar, seja por meio de uniões ou do nascimento de filhos, não apenas impacta as variações populacionais, mas também configura o cotidiano das relações humanas, com reflexos sociais, econômicos e afetivos. Nesta edição da pesquisa, as características relacionadas à nupcialidade foram investigadas para todas as pessoas de 10 anos ou mais idade.

Por Estado conjugal da pessoa de 10 anos ou mais de idade entenda-se:

• Vivia em união: para a pessoa que vivia em união conjugal com cônjuge ou companheiro(a) que era morador no domicílio;

• Não vivia, mas já viveu em união: para a pessoa cujo cônjuge ou companheiro(a) perdeu a condição de morador no domicílio ou a que teve união conjugal dissolvida; ou

• Nunca viveu em união: para a pessoa que nunca viveu em companhia de cônjuge ou companheiro(a).

Por Natureza da união conjugal da pessoa de 10 anos ou mais de idade que vivia em união conjugal entenda-se:

• Casamento civil e religioso: para a pessoa que vivia em companhia de cônjuge, com quem era casada no civil e no religioso, inclusive a que, embora somente tenha comparecido à cerimônia religiosa, regularizou o ato civil de acordo com a legislação vigente;

• Somente casamento civil: para a pessoa que vivia em companhia de cônjuge com quem era casada somente no civil;

• Somente casamento religioso: para a pessoa que vivia em companhia de cônjuge com quem era casada somente no religioso, em qualquer religião ou culto; ou

• União consensual: para a pessoa que vivia em companhia de cônjuge com quem não contraiu casamento civil nem religioso. Considerou-se neste tipo de união a pessoa que vivia em união estável com contrato registrado em cartório.

Para mais informações sobre o Censo 2022, consulte:

