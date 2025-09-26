Central Córdoba e Tigre se enfrentam nesta sexta-feira (26/09), às 21h15 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Argentino Clausura 2025. A partida acontece na cidade do Central Córdoba, no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina. O Disney+ Premium transmite para o Brasil.
O Central Córdoba é o quinto colocado no grupo A, com 14 pontos em nove jogos. Já o Tigre está na nona posição, com 12 pontos em nove partidas.
Central Córdoba x Tigre: onde assistir ao vivo
Disney+
Central Córdoba x Tigre estará no Disney+ pela opção Premium.
Central Córdoba x Tigre: como chegam os times
O Central Córdoba vem de empate por 2 a 2 com o Boca Juniors na Bombonera e soma três jogos sem vencer. Ainda assim, a boa campanha no início do Clausura mantém a equipe de Santiago del Estero no top 5 do grupo A.
O Tigre, por sua vez, derrotou o Aldosivi por 2 a 0 na rodada passada, encerrando uma sequência de quatro partidas sem vitórias, que incluiu a eliminação na Copa Argentina diante do Independiente Rivadavia. O time de Diego Dabove está fora do G8 apenas pelo saldo de gols.
Central Córdoba x Tigre: escalações
Provável escalação do Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentín, Lucas Besozzi; Matías Vera (Leonardo Heredia) e Gastón Verón. Técnico: Omar De Felippe.
Provável escalação do Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Julián López; Jabes Saralegui, Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. Técnico: Diego Dabove.