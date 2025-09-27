A estabilidade, os bons salários e os benefícios fazem dos concursos públicos uma meta para milhões de brasileiros. Mas para ser aprovado, é preciso mais do que sorte: exige estratégia, disciplina e foco a longo prazo.

Se você está começando agora ou quer melhorar sua preparação, este artigo vai te apresentar dicas práticas e realistas para aumentar suas chances de aprovação em concursos públicos.

1. Escolha um Concurso-Alvo

O erro mais comum de quem começa é tentar estudar para “qualquer concurso”. Isso dificulta a organização dos estudos e a escolha de materiais.

Como escolher:

  • Analise sua formação e escolaridade
  • Veja os cargos que você gostaria de exercer
  • Pesquise concursos com previsões de edital
  • Prefira começar por um concurso de nível médio ou técnico, se for seu caso

Ter um foco claro facilita todo o restante da preparação.

2. Estude os Editais Anteriores

O edital é o documento mais importante de um concurso. Mesmo que o atual ainda não tenha sido publicado, os editais anteriores indicam o conteúdo programático e o perfil da banca.

Veja nos editais:

  • Disciplinas cobradas
  • Estrutura da prova (múltipla escolha, dissertativa, redação)
  • Peso de cada matéria
  • Critérios de desempate

Com isso, você já começa a estudar com base real e direcionada.

3. Monte um Cronograma Realista

Não adianta estudar 10 horas por dia por uma semana e desistir na segunda. O ideal é criar um cronograma que você consiga manter a longo prazo.

Dicas:

  • Estude 2 a 4 horas por dia, se possível
  • Divida o tempo entre teoria, revisão e questões
  • Separe dias para revisão semanal
  • Use planilhas, Trello ou aplicativos de organização

Regularidade é mais importante que intensidade.

4. Use Materiais de Qualidade

Estudar com qualquer apostila ou vídeo pode te atrapalhar mais do que ajudar.

  • Priorize materiais atualizados e específicos para concursos
  • Invista em PDF ou videoaulas de cursinhos reconhecidos
  • Siga professores que são especialistas na banca do seu concurso
  • Cuidado com conteúdo gratuito desatualizado

Melhor pouco conteúdo bom do que muito conteúdo genérico.

5. Faça muitas Questões

Resolver questões é uma das formas mais eficazes de aprender.

  • Use sites como QConcursos, TecConcursos, Gran Questões
  • Resolva provas anteriores da banca e do cargo
  • Marque questões difíceis para revisar depois
  • Faça simulações de prova para treinar tempo e controle emocional

Fazer questões consolida o conteúdo e ajuda a identificar seus pontos fracos.

6. Revise Sempre

Revisar é essencial para não esquecer o que estudou.

  • Faça resumos simples (manuais ou digitais)
  • Use flashcards ou mapas mentais
  • Reserve ao menos 1 dia por semana só para revisão
  • Revise logo após estudar e novamente em intervalos estratégicos

Sem revisão, você esquece até 70% do conteúdo em poucos dias.

7. Estude Redação (Mesmo Que Não Goste)

Muitos concursos cobram redação e ela pode decidir sua aprovação.

  • Treine redações toda semana
  • Siga uma estrutura clara: introdução, desenvolvimento e conclusão
  • Estude temas atuais e possíveis abordagens
  • Peça correções ou use plataformas com feedback

Uma boa redação pode te colocar na frente de centenas de candidatos.

8. Cuide da sua Saúde Física e Mental

Estudar para concurso é uma maratona, não uma corrida.

  • Durma bem
  • Faça pausas durante o estudo
  • Pratique alguma atividade física, nem que seja caminhada
  • Mantenha momentos de lazer para evitar burnout
  • Evite comparar sua jornada com a dos outros

Você precisa estar bem para manter a constância.

9. Mantenha o Foco no Longo Prazo

É normal ter altos e baixos, momentos de dúvida ou desânimo. O que importa é não desistir.

  • Veja depoimentos de aprovados para se motivar
  • Lembre-se do motivo que te fez começar
  • Reavalie sua estratégia se os resultados não vierem
  • Ajuste o cronograma, mas não pare

Quem é aprovado não é quem nunca erra, é quem insiste mesmo após os erros.

10. Aprove a Si Mesmo todos os Dias

Não espere a aprovação para se sentir vitorioso. Cada dia que você estuda, cada conteúdo que você entende, cada questão que você acerta — é uma conquista.

Valorize suas pequenas vitórias e comemore o progresso. A aprovação é o resultado de centenas dessas pequenas escolhas feitas todos os dias.

Aprovação não é sorte, é estratégia e persistência

Você não precisa ser um gênio, nem ter estudado nas melhores escolas. Você precisa de planejamento, foco e disciplina. E mais importante: precisa acreditar que é possível.

A jornada pode ser longa, mas vale a pena. Cada página lida, cada prova feita e cada tentativa te aproxima do seu nome na lista dos aprovados.