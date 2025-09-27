A estabilidade, os bons salários e os benefícios fazem dos concursos públicos uma meta para milhões de brasileiros. Mas para ser aprovado, é preciso mais do que sorte: exige estratégia, disciplina e foco a longo prazo.
Se você está começando agora ou quer melhorar sua preparação, este artigo vai te apresentar dicas práticas e realistas para aumentar suas chances de aprovação em concursos públicos.
1. Escolha um Concurso-Alvo
O erro mais comum de quem começa é tentar estudar para “qualquer concurso”. Isso dificulta a organização dos estudos e a escolha de materiais.
Como escolher:
- Analise sua formação e escolaridade
- Veja os cargos que você gostaria de exercer
- Pesquise concursos com previsões de edital
- Prefira começar por um concurso de nível médio ou técnico, se for seu caso
Ter um foco claro facilita todo o restante da preparação.
2. Estude os Editais Anteriores
O edital é o documento mais importante de um concurso. Mesmo que o atual ainda não tenha sido publicado, os editais anteriores indicam o conteúdo programático e o perfil da banca.
Veja nos editais:
- Disciplinas cobradas
- Estrutura da prova (múltipla escolha, dissertativa, redação)
- Peso de cada matéria
- Critérios de desempate
Com isso, você já começa a estudar com base real e direcionada.
3. Monte um Cronograma Realista
Não adianta estudar 10 horas por dia por uma semana e desistir na segunda. O ideal é criar um cronograma que você consiga manter a longo prazo.
Dicas:
- Estude 2 a 4 horas por dia, se possível
- Divida o tempo entre teoria, revisão e questões
- Separe dias para revisão semanal
- Use planilhas, Trello ou aplicativos de organização
Regularidade é mais importante que intensidade.
4. Use Materiais de Qualidade
Estudar com qualquer apostila ou vídeo pode te atrapalhar mais do que ajudar.
- Priorize materiais atualizados e específicos para concursos
- Invista em PDF ou videoaulas de cursinhos reconhecidos
- Siga professores que são especialistas na banca do seu concurso
- Cuidado com conteúdo gratuito desatualizado
Melhor pouco conteúdo bom do que muito conteúdo genérico.
5. Faça muitas Questões
Resolver questões é uma das formas mais eficazes de aprender.
- Use sites como QConcursos, TecConcursos, Gran Questões
- Resolva provas anteriores da banca e do cargo
- Marque questões difíceis para revisar depois
- Faça simulações de prova para treinar tempo e controle emocional
Fazer questões consolida o conteúdo e ajuda a identificar seus pontos fracos.
6. Revise Sempre
Revisar é essencial para não esquecer o que estudou.
- Faça resumos simples (manuais ou digitais)
- Use flashcards ou mapas mentais
- Reserve ao menos 1 dia por semana só para revisão
- Revise logo após estudar e novamente em intervalos estratégicos
Sem revisão, você esquece até 70% do conteúdo em poucos dias.
7. Estude Redação (Mesmo Que Não Goste)
Muitos concursos cobram redação e ela pode decidir sua aprovação.
- Treine redações toda semana
- Siga uma estrutura clara: introdução, desenvolvimento e conclusão
- Estude temas atuais e possíveis abordagens
- Peça correções ou use plataformas com feedback
Uma boa redação pode te colocar na frente de centenas de candidatos.
8. Cuide da sua Saúde Física e Mental
Estudar para concurso é uma maratona, não uma corrida.
- Durma bem
- Faça pausas durante o estudo
- Pratique alguma atividade física, nem que seja caminhada
- Mantenha momentos de lazer para evitar burnout
- Evite comparar sua jornada com a dos outros
Você precisa estar bem para manter a constância.
9. Mantenha o Foco no Longo Prazo
É normal ter altos e baixos, momentos de dúvida ou desânimo. O que importa é não desistir.
- Veja depoimentos de aprovados para se motivar
- Lembre-se do motivo que te fez começar
- Reavalie sua estratégia se os resultados não vierem
- Ajuste o cronograma, mas não pare
Quem é aprovado não é quem nunca erra, é quem insiste mesmo após os erros.
10. Aprove a Si Mesmo todos os Dias
Não espere a aprovação para se sentir vitorioso. Cada dia que você estuda, cada conteúdo que você entende, cada questão que você acerta — é uma conquista.
Valorize suas pequenas vitórias e comemore o progresso. A aprovação é o resultado de centenas dessas pequenas escolhas feitas todos os dias.
Aprovação não é sorte, é estratégia e persistência
Você não precisa ser um gênio, nem ter estudado nas melhores escolas. Você precisa de planejamento, foco e disciplina. E mais importante: precisa acreditar que é possível.
A jornada pode ser longa, mas vale a pena. Cada página lida, cada prova feita e cada tentativa te aproxima do seu nome na lista dos aprovados.