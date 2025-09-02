O jornalista César Tralli substituirá William Bonner e será o novo apresentador do Jornal Nacional. Ele se junta à Renata Vasconcellos no comando da atração a partir do dia 4 de novembro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 1, pela Rede Globo.
Tralli está no Grupo Globo há cerca de 32 anos e já atuou como correspondente internacional, repórter especial e apresentador dos telejornais SPTV e Jornal Hoje. Querido pelo público, o jornalista costuma compartilhar fotos e momentos íntimos de sua família nas redes sociais.
Casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro, o jornalista tem uma filha de cinco anos com a esposa, a Manu. Ele também é genro da ex-modelo Helô Pinheiro e padrasto de Rafa Justus, filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus.
Tralli, no entanto, sofreu duas perdas recentes em sua família. A sua mãe, Edna Tralli, morreu em 2022 e sua irmã mais nova, Gabriela Tralli, morreu em 2020. Apesar do luto, o jornalista faz questão de celebrar a memória das duas e costuma relembrá-las em suas redes sociais. Conheça a família de César Tralli:
Ticiane Pinheiro, a esposa
César Tralli já foi casado outras duas vezes, mas o seu relacionamento mais duradouro é com a apresentadora Ticiane Pinheiro. Os dois estão juntos desde 2014 e, em 2017, se casaram. Em 2019, deram luz à sua filha Manuella Pinheiro Tralli.
A apresentadora trabalha na televisão desde criança e também atuou como atriz e modelo ao longo de sua carreira. Atualmente, ela trabalha na Record, onde apresenta os programas Hoje em Dia, Troca de Esposas e Canta Comigo Teen.
Helô Pinheiro, a sogra
A ex-modelo Helô Pinheiro é internacionalmente conhecida como a musa inspiradora da canção Garota de Ipanema, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Além de modelo, ela também atuou como atriz e apresentadora de TV ao longo de sua carreira. Já trabalhou em emissora como SBT, Globo, Bandeirantes, Rede Mulher e TV Justiça.
Em 1966, a ex-modelo se casou com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro. Além de Ticiane Pinheiro, teve outros três filhos com o marido: Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior.
Rafa Justus, a enteada
A influenciadora Rafaella Justus é filha de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, a jovem jamais escondeu sua afeição por seu padrasto. A relação dos dois não poderia ser melhor.
“Eu sou tão grata por ter alguém tão especial por perto, fazendo minha mãe feliz, e me fazendo muito feliz também. Você me ensina a cada dia, que sorte a minha por você ter entrado na minha vida há 11 anos”, escreveu a garota no aniversário de Tralli no ano passado.
Manuella Pinheiro Tralli, a filha
A primeira e única filha do casal Ticiane e Tralli, Manu tem seis anos e nasceu em 2019. “Por ter tido uma irmã com uma condição difícil, sempre tive resistência em ser pai”, afirmou Tralli ao jornal Extra em agosto.
“Pensava: ‘E se eu tiver um filho com as mesmas dificuldades? Vai ser muito punk para administrar’. Depois da Manu, percebi que, se eu pudesse ter tido dez filhos, eu teria tido, porque a minha felicidade em ser pai é gigantesca. Nasci para isso”, afirmou o jornalista.
Edna Tralli, a mãe
A mãe de César é Edna Tralli, que nasceu no interior de São Paulo, com mais de 8 irmãos, e que, durante a infância e a juventude, cortava cana-de-açúcar em Jaboticabal para sobreviver. A mãe também já havia colhido amendoim e vendia o produto em estádios de futebol. “Uma mulher que enfrentou enormes dificuldades, sem jamais perder a doçura, o entusiasmo e a alegria de viver”, escreveu o jornalista em uma homenagem à mãe no Instagram.
Em 2022, Tralli perdeu a mãe em decorrência de um acidente aéreo em São Paulo. A mulher de 74 anos estava em uma aeronave de pequeno porte que caiu na cidade de Paranapanema, no interior paulista. O piloto e namorado de Edna, Euclides Brosch, de 78 anos, também não resistiu.
“Quando as pessoas me perguntam o que eu fiz para superar o baque da perda repentina da minha mãe, eu digo que ‘é só o tempo mesmo’. Você tem que viver esse luto pelo tempo que for necessário e dar tempo ao tempo”, afirmou o jornalista em seu perfil no Instagram em 2024.
Gabriela Tralli, a irmã
A irmã mais nova de Tralli, Gabriela Tralli, era portadora da síndrome de Noonan, uma condição genética que afeta o desenvolvimento de várias partes do corpo. Desde bem jovem, o jornalista ajudou seus pais a criarem sua irmã.
Em 2020, ela morreu aos 40 anos. A causa da morte não foi divulgada. “Adeus, Gabi! Como todos os seres especiais, você foi um anjo de luz. Uma lição de vida, de alegria, de pureza, de inocência, de grandeza espiritual”, escreveu o jornalista à época.