O Atlético-PI conheceu o seu adversário das oitavas de final do Campeonato Brasileiro de futsal. O Cavernão vai enfrentar o Criciúma no início do mata-mata do torneio. O primeiro jogo será em Santa Catarina. A decisão da vaga está marcada para ocorrer na Arena Verdão, em Teresina. As datas previstas para os jogos de ida são de 10 e 13 de setembro, e os da volta, são de 2 a 5 de outubro.
Atlético-PI vai enfrentar Criciúma nas oitavas de final do Brasileiro de futsal
