O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) deu posse a quatro novos servidores que passam a integrar o quadro funcional da instituição, nesta segunda-feira (1º/09). Os novos integrantes vão fortalecer a estrutura administrativa e de apoio especializado da Justiça Eleitoral mato-grossense.
Foram empossados Elito da Silva Marques e Pedro Eric Vaz Lopes Rocha, ambos no cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, com especialidade em Agente da Polícia Judicial. Eles irão atuar diretamente na segurança institucional, garantindo a proteção de magistrados, magistradas, servidores, servidoras, bens e instalações do TRE-MT.
Também tomaram posse João Victor Aguiar de Oliveira Messa, nomeado como Analista Judiciário – Apoio Especializado, na área de Estatística, e Yuri Rafael de Lima Santos, que passa a ocupar o cargo de Analista Judiciário – Apoio Especializado, na especialidade de Tecnologia da Informação. Os dois profissionais contribuirão com atividades técnicas estratégicas, relacionadas ao tratamento de dados e ao suporte tecnológico, essenciais para a modernização e eficiência dos serviços prestados pelo Tribunal.
Todos os empossados foram aprovados no Concurso Unificado da Justiça Eleitoral, realizado em 08 de dezembro de 2024. Segundo a presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, a chegada dos novos servidores representa o compromisso do TRE-MT em aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade. “É mais um passo do Tribunal na missão de oferecer um serviço cada vez mais eficiente, seguro e moderno à sociedade mato-grossense. Eles vêm para somar, trazendo conhecimentos técnicos e reforçando áreas estratégicas, como a segurança institucional, a tecnologia da informação e a estatística, fundamentais para a transparência e a credibilidade do processo eleitoral”.
Ao dar as boas-vindas aos novos servidores, o diretor-geral do Tribunal, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, ressaltou que eles tomaram posse em um bom momento. “Este ano é preparatório para a eleição do ano que vem, então, é importante para nos inteirarmos dos procedimentos e planejamento que envolvem o pleito eleitoral. Não somos responsáveis apenas por fazer a eleição, temos toda uma demanda extra para cuidar. E o processo eleitoral, por si só, já é complexo, cuidamos de cada detalhe para que tudo saia a contento e com segurança. O planejamento envolve todas as áreas. Temos que treinar mais de 30 mil mesários, enfim, são várias operações logísticas que envolvem diversos setores do Tribunal. O engajamento de todos e todas é o que faz a diferença”.
Também na recepção aos empossados, o secretário de Gestão de Pessoas do TRE-MT, Gilvan Rodrigues de Oliveira, destacou que será feita uma ambientação. “Aos novos servidores, sejam bem-vindos, vocês verão que este é um ambiente adequado de trabalho, confortável, com pessoas acolhedoras e prestativas. É importante frisar que terão o período de ambientação, para se adequarem à rotina e, também, para conhecerem os servidores que compõem o Tribunal”.
Ele explicou, ainda, que com a conclusão do concurso de remoção interna do órgão, concluído esta semana, será possível nomear os demais aprovados no Concurso Unificado. “Com isso, podemos definir as localidades que necessitam de servidores, para proceder as próximas nomeações, que devem ocorrer em cerca de duas semanas”.
Dedicação reconhecida
Recém-empossado, o servidor Pedro Eric Vaz Lopes Rocha disse que a expectativa para começar a atuar na Justiça Eleitoral é grande. “Foi muito tempo de preparação, de dedicação, principalmente para nós, que somos aqui do estado, somos de Cuiabá, é uma gratidão muito grande o Tribunal abrir as portas e ter participado do concurso público unificado. A expectativa, como sempre, é muito alta, é um dos concursos mais disputados do país e é uma gratidão em ver o Tribunal cumprindo a sua função social, contribuindo com o desenvolvimento regional. É uma alegria muito grande compor esse efetivo de uma carreira tão desejada, um trabalho tão almejado por todos, enfim, por poder contribuir também com tudo isso”.
Da mesma forma, Yuri Rafael de Lima Santos frisou a satisfação em concretizar esta conquista. “Foi um período de muitos anos de estudo, de foco, abdicação da família, amigos, eventos que deixamos de participar. Então, é uma emoção imensa porque é algo que você almeja há muito tempo e quando sai seu nome no Diário Oficial, a família, todos os amigos te parabenizam e é uma expectativa muito grande. Espero auxiliar a Justiça Eleitoral nas eleições do ano que vem, da melhor forma possível, e crescer pessoalmente, profissionalmente, fazer novos amigos dentro do Tribunal também”, afirmou.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: Imagem principal que mostra uma reunião formal realizada em uma sala institucional. Várias pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa de reuniões, com destaque para dois homens no centro, que parecem conduzir a conversa. Sobre a mesa há revistas, celulares e documentos, enquanto ao fundo é possível ver estantes com livros, pastas e objetos decorativos. Ao final da matéria, há mais fotos que retratam o fato.