Segundo informações do Portal TV Foco, durante a entrevista, que foi ao ar em agosto, a jornalista acabou surpreendendo o público ao responder uma pergunta inusitada da apresentadora.

Sandra Annenberg, conhecida por comandar telejornais da Globo por décadas, acabou mostrando um lado totalmente diferente no programa Lady Night, de Tatá Werneck.

Tatá, como já é de costume, lançou uma provocação divertida: perguntou se Sandra já havia “pegado dois ao mesmo tempo”.

A resposta, que poderia ser encarada de várias formas, não passou batida. Sandra respondeu sem titubear que sim, e o público ficou sem entender se a resposta era séria ou apenas brincadeira.

No meio da conversa, Sandra confirmou que já tinha passado pela situação, mas logo explicou que se tratava de “dois empregos ao mesmo tempo”. A explicação não foi suficiente para evitar a confusão inicial.

O público reagiu com risadas, e até Tatá Werneck fingiu espanto com a revelação, dizendo que ninguém esperava ouvir aquilo de Sandra. Em seguida, a jornalista entrou de vez na brincadeira e ironizou:

“Já! Mais de dois até. Não é disso que vocês estavam falando? Dois trabalhos ao mesmo tempo”.

A plateia e a própria Tatá não perderam a piada, e o momento virou um dos mais comentados da temporada.

QUANDO A BRINCADEIRA MUDOU DE SENTIDO

Percebendo a malícia implícita na pergunta de Tatá Werneck, Sandra levou a situação com bom humor. Ela riu e entrou na onda:

“Ah, é nesse sentido de pegar? Pegação? Ah, jovem, sim. Quem não? Quem nunca?”, disparou.

A frase viralizou rapidamente. O público se surpreendeu com a forma descontraída da jornalista, que normalmente aparece em programas sérios da Globo. O trecho da entrevista circulou nas redes sociais e gerou uma enxurrada de comentários.

O PROGRAMA LADY NIGHT

O Lady Night já é conhecido por arrancar respostas inesperadas dos convidados. Com perguntas fora do padrão e improvisos rápidos, Tatá Werneck costuma colocar os entrevistados em situações que os obrigam a sair do roteiro.

Desde sua estreia em 2017 no Multishow, o programa já recebeu atores, cantores, jornalistas e influenciadores. A cada temporada, algum momento acaba repercutindo fora da TV, seja pelo tom irreverente de Tatá ou pela espontaneidade dos convidados.

No caso de Sandra Annenberg, a participação chamou atenção justamente por mostrar uma versão diferente da jornalista, que raramente aparece nesse tipo de programa de humor.

O SURGIMENTO DO LADY NIGHT

O Lady Night estreou em 2017 no canal Multishow, sob comando de Tatá Werneck, e rapidamente virou um dos maiores sucessos da emissora. O formato surgiu como um talk show de humor, inspirado em modelos internacionais, mas adaptado para o estilo rápido e irreverente da apresentadora.

Diferente dos talk shows tradicionais, que seguem roteiros mais formais, o Lady Night aposta em perguntas inesperadas, improviso e brincadeiras com os convidados. Além disso, o programa inclui quadros fixos e momentos musicais, sempre explorando o lado mais descontraído das celebridades.

QUEM É TATÁ WERNECK

Tatá Werneck é uma das artistas mais conhecidas da televisão brasileira. Atriz, humorista, apresentadora e dubladora, ela começou a carreira no teatro ainda adolescente e se destacou em peças de humor e improviso.

O grande reconhecimento nacional veio em 2013, quando estreou na novela Amor à Vida, da Globo, interpretando a personagem Valdirene. O papel foi um sucesso imediato e abriu portas para novos trabalhos. Antes disso, já havia participado de programas de comédia na MTV, como Quinta Categoria e Comédia MTV, que mostraram sua versatilidade no improviso.

Na Globo, além das novelas, Tatá também passou a se dedicar ao humor televisivo, participando do Vai Que Cola, no Multishow, e de outros projetos ligados à comédia.

Com a estreia do Lady Night em 2017, consolidou-se como apresentadora. O programa trouxe seu estilo característico: perguntas ousadas, situações inesperadas e muito improviso. Essa mistura fez da atração um dos maiores sucessos do Multishow, que rapidamente ganhou espaço também na grade da Globo.

Tatá já entrevistou dezenas de celebridades, entre cantores, atores, jornalistas e influenciadores digitais, sempre explorando o lado menos conhecido dos convidados. No caso de Sandra Annenberg, o contraste entre a postura habitual da jornalista e o clima irreverente do programa foi justamente o que tornou a entrevista tão comentada.

COMO O PÚBLICO REAGIU

Nas redes sociais, o público se dividiu entre os que se surpreenderam e os que acharam engraçado ver Sandra em um clima tão leve. Frases como “nunca imaginei a Sandra Annenberg nesse tom” e “ela mostrou um outro lado que ninguém conhecia” apareceram nos comentários.

A cena foi parar entre os vídeos mais compartilhados no X (antigo Twitter) e também no TikTok, onde trechos curtos da entrevista viralizaram.

UM LADO DESCONHECIDO

Apesar de estar há anos no ar, Sandra raramente se expõe em situações descontraídas fora do telejornalismo. Por isso, a entrevista foi vista como um momento raro em que o público teve acesso a uma faceta mais bem-humorada da apresentadora.

Ao brincar com a expressão usada por Tatá, ela conseguiu segurar a atenção de quem assistia e, ao mesmo tempo, alimentar a curiosidade sobre sua vida fora da bancada.

TRAJETÓRIA NA TELEVISÃO

Sandra Annenberg começou na televisão ainda jovem. Em 1974, participou de um teleteatro na TV Cultura. Anos depois, formou-se em jornalismo e passou a trabalhar em diferentes emissoras.

Na Globo, estreou nos anos 90 e assumiu funções variadas. Foi repórter, apresentou o Fantástico, fez plantões do Jornal Nacional e, por mais de uma década, esteve no comando do Jornal Hoje. Em 2019, deixou a bancada do telejornal e passou para o Globo Repórter, programa exibido semanalmente.

Ao longo de sua carreira, ela também esteve presente em coberturas importantes, tanto no Brasil quanto no exterior.

MUDANÇAS NA GLOBO

A transição de Sandra do Jornal Hoje para o Globo Repórter gerou comentários nos bastidores da TV. Na época, a mudança foi vista como uma forma de reestruturação interna da emissora. Hoje, ela divide a apresentação do programa com outros jornalistas da casa.

Mesmo fora da bancada diária, Sandra continua aparecendo semanalmente em horário nobre, mas com uma dinâmica diferente da que estava acostumada.

O CONTRASTE ENTRE SERIEDADE E HUMOR

O contraste entre o tom sério das reportagens que Sandra costuma apresentar e a irreverência do Lady Night foi justamente o que chamou mais atenção. O público não esperava ver a jornalista brincando com uma pergunta de duplo sentido, ainda mais em rede nacional.

Esse tipo de situação reforça a proposta do programa de Tatá Werneck: mostrar que qualquer convidado, independente de sua área, pode se soltar em um ambiente descontraído.

