Em História de Amor, Paula insiste em falar com Helena e, apesar da resistência, consegue entrar em sua casa. As duas discutem e Paula não perde a oportunidade de alfinetar a rival, revelando que ligou para sua residência e foi atendida por Joyce, que afirmou que Helena não morava mais ali. Enquanto isso, Joyce amamenta Alice e se desespera ao perceber que seu leite secou, pedindo ajuda a Lu.
Em seguida, Paula procura Carlos e afirma que está grávida dele. Carlos reage com desconfiança, não acredita nas palavras dela e decide ir atrás de Daniel para confirmar a história. O clima entre eles se torna cada vez mais pesado, deixando claro que a revelação pode mudar os rumos de todos.
Abalada com os acontecimentos, Helena decide sair de casa e vai até o apartamento de Sheila. Lá, admite que a amiga tinha razão e que seu relacionamento com Carlos está definitivamente acabado. Em um momento de desequilíbrio, Sheila dá um calmante a Helena e, tomada pela raiva, sai em busca de Paula. As duas acabam em uma perseguição de carro no estacionamento de um shopping, que termina de forma trágica: Paula é atropelada por um veículo.
A novela História de Amor, de Manoel Carlos, vai ao ar às 14h45, logo após o Jornal Hoje, na Rede Globo. A trama é exibida de segunda a sábado.
