Marc-André ter Stegen ha elegido deliberadamente el camino incómodo. Fuera de los focos del Camp Nou, de nuevo disponible para jugar, y directo a la dura lucha por no descender. Tras más de una década en el FC Barcelona, el guardameta de 33 años defenderá a partir de ahora la portería del FC Girona.

Su nuevo club, en lo deportivo, en el ambiente y en la infraestructura, difícilmente podría estar más lejos del Barça. Pero para ter Stegen ahora mismo solo cuenta el Mundial de 2026. ¡Allí quiere estar por primera vez en su carrera como el número uno de Alemania!

Un cambio para heredar el puesto de Neuer

Porque la situación de partida era clara. Tras el fin de la carrera de Manuel Neuer en el verano de 2024, el camino parecía despejado. Julian Nagelsmann dejó claro desde el principio que contaba con ter Stegen. Este por fin quería salir de la eterna sombra de su predecesor.

Pero solo un año después, en el verano de 2025, todo se tambaleó. En Barcelona, ter Stegen perdió la titularidad y fue relegado por el recién llegado Joan Garcia. Después, una persistente lesión de espalda lo frenó durante cuatro meses y medio. Su único partido oficial esta temporada fue una aparición en la Copa del Rey a mediados de diciembre de 2025. Demasiado poco como para mirar al Mundial con tranquilidad.

Un traspaso en invierno era, por tanto, inevitable. Sin minutos, ni siquiera ayudan las garantías de Nagelsmann. Máxime cuando Oliver Baumann hizo mucha campaña propia durante la ausencia de ter Stegen con la selección. Por eso se fue a Girona. La ciudad, con 100.000 habitantes, quizá haga fruncir el ceño a muchos aficionados alemanes, pero para ter Stegen encaja sorprendentemente bien.

Está a solo hora y media en coche de Barcelona, no hace falta mudanza y se mantiene la cercanía con la familia. Pero, sobre todo, al ex del Gladbach por fin se le abre la expectativa de jugar con regularidad.

¡De repente, lucha por la permanencia!

En lo estrictamente deportivo, sin embargo, Girona está ahora mismo lejos de ser un oasis de confort. A pesar de una clara tendencia al alza en las últimas semanas, el club sigue en la zona baja de la tabla, pelea por no descender y tiene la defensa más débil de la liga. Nada menos que 34 goles en contra y el segundo mayor número de tiros recibidos son cifras que imponen respeto a cualquier portero. Y la disciplina propia es un problema constante. Los catalanes han sufrido seis expulsiones; solo el recién ascendido Real Oviedo tiene más.

Que ter Stegen tendrá mucho trabajo, eso es seguro. Pero ese es precisamente el punto. Tras meses de inactividad necesita ritmo de competición, muchos balones a las manos y situaciones de presión de vez en cuando. Y sí, también encajar goles. Debe hacerse visible, asumir responsabilidades, decidir partidos. En Girona no le regalarán nada, pero eso puede ayudarle en la carrera por el Mundial.

La situación de la portería en los “Blanquivermells” ha sido últimamente un símbolo del caos de la temporada. El meta titular Paulo Gazzaniga alternó momentos brillantes con fallos groseros. El suplente cedido, Dominik Livakovic, prefería no jugar, ya que pronto quedó claro que de todos modos se iría en invierno. Por eso Gazzaniga tuvo que jugar en la Copa del Rey a principios de diciembre incluso con fiebre.

En consecuencia, el técnico del Girona, Michel Sánchez, se mostró muy contento con la llegada de su nueva superestrella. “Estoy muy feliz”, declaró aliviado. “Eres un líder y nos vas a aportar mucho.”

📸 Alex Caparros – 2026 Getty Images

Del Camp Nou al estadio más pequeño de la liga

A pesar de todos estos problemas, el Girona no es un club provincial al uso. Entre bastidores mueve los hilos el City Football Group; el presidente del consejo es Pere Guardiola, hermano de Pep. Las ambiciones son altas; la clasificación a la Champions League 2023/24 como tercero de la liga no fue casualidad.

Pero ese brillo se ha desvanecido por el momento. Lo que queda es un club de la provincia catalana con el estadio más pequeño de la liga. El Estadi Montilivi tiene apenas 14.624 asientos y la mayoría de las veces ni siquiera se llena. Solo 11.671 aficionados de media acuden a cada partido en casa. Además, los planes de remodelación, muy necesarios, llevan tiempo paralizados.

Para alguien que jugó durante años ante 90.000 espectadores, es un choque cultural. Sin embargo, ter Stegen tendrá que acostumbrarse a que en Girona todo sea siete u ocho tallas más pequeño. Esto vale para el vestuario, el estadio y la atención pública.

Pero quizá ese sea exactamente el precio de su gran sueño. Quería afrontar el Mundial 2026 como número uno y, para ello, ha cambiado el glamour y un probable título de liga por un estadio modesto y la pelea por la permanencia. Si el cambio saldrá bien, está por verse. Tendrá minutos. Oportunidades para lucirse, también. Y si logra estabilizar la coladera del Girona, eso podría valer más al final que cualquier minuto calentando banquillo en el FC Barcelona.

Este artículo fue traducido al español por inteligencia artificial. Puedes leer la versión original en 🇩🇪 en este enlace.

📸 Alex Caparros – 2025 Getty Images