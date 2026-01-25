O Atlético de Madrid chega embalado na competição. Segundo dados recentes, o time comandado por Diego Simeone ocupava a terceira posição na tabela e conta com Julián Álvarez como destaque ofensivo.
O Mallorca, por sua vez, busca surpreender fora de casa. A equipe tenta somar pontos importantes para se afastar da parte de baixo da tabela e melhorar sua campanha na La Liga.
Atlético de Madrid x Mallorca – La Liga
Data e hora: 25 de janeiro, às 10h (Brasília)
Local: Wanda Metropolitano, Madrid
Transmissão: ESPN 4 e Disney+