41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos seguem com extensa programação cultural, gastronomia e novas experiências no segundo final de semana

Publicada em 23/01/2026 às 14:00

A 41ª Festa da Uva de Jundiaí e a 12ª Expo Vinhos seguem movimentando o Parque da Uva neste segundo final de semana, com uma programação diversificada que reúne cultura, música, gastronomia, artesanato, experiências sensoriais e atrações tradicionais que celebram a identidade e a história da cidade.

A programação cultural, ocupa diferentes espaços do parque ao longo do sábado (24) e do domingo (25), com apresentações musicais, intervenções artísticas, dança, cortejos temáticos, atividades para todas as idades e o já aguardado espetáculo de drones.

Shows em 6 palcos Gastronomia típica Feira Livre

Tradição e cultura em todos os espaços

O público poderá acompanhar novamente o tradicional Cortejo da Uva, que percorre o parque em diferentes momentos do fim de semana, além da simbólica Pisa da Uva, uma das manifestações mais marcantes da festa, que remete às origens da produção agrícola e vitivinícola de Jundiaí, e finalizar a tarde com o tão esperado Brinde ao Pôr do Sol.

As apresentações acontecem nos palcos temáticos espalhados pelo parque, além das intervenções artísticas itinerantes, garantindo diversidade cultural e acesso democrático às atrações.

Gastronomia para todos os gostos

Outro grande destaque da Festa da Uva é a gastronomia diversificada, com opções que valorizam tanto a culinária típica italiana quanto pratos da cozinha brasileira e internacional, além de doces, lanches, comidas artesanais e produtos feitos a partir da uva.

Os visitantes encontram desde receitas tradicionais até releituras gastronômicas, preparadas por expositores locais, associações e empreendedores da cidade.

Espaço Feira Livre

Uma das grandes novidades é a participação dos permissionários das feiras livres municipais, que passam a integrar a festa com produtos queridos do público, como pastel e caldo de cana, fortalecendo a economia local e aproximando ainda mais a Festa da Uva do cotidiano dos jundiaienses.

Venda de Frutas Jundiaí feito à mão Pet friendly

Vila do Vinho

Na Vila do Vinho, o público pode conhecer e degustar vinhos produzidos pelas adegas de Jundiaí, fortalecendo a tradição vitivinícola do município. O espaço também proporciona contato direto com os produtores, permitindo que visitantes conheçam mais sobre os processos, sabores e histórias por trás dos rótulos locais.

Galpão Criativo e artesanato do Jundiaí Feito à Mão

O Galpão Criativo é um convite à valorização da economia criativa local. No espaço, o público encontra produtos autorais, arte, design, moda, decoração e o artesanato do “Jundiaí Feito à Mão”, com peças exclusivas produzidas por artesãos da cidade.

É uma oportunidade para conhecer talentos locais, adquirir produtos únicos e incentivar o trabalho artesanal.

Espetáculo de drones encanta o público

Encerrando a programação do sábado e do domingo, o Espetáculo de Drones volta a iluminar o céu do Parque da Uva, proporcionando um show visual que une tecnologia, arte e emoção, e que já se consolidou como um dos momentos mais aguardados da festa.

Sala Multissensorial

A Sala Multissensorial é um espaço onde as famílias e neurodivergentes que estejam com uma sobrecarga sensorial de iluminação ou barulho, por exemplo, tenham um local exclusivo e de conforto com equipamentos como: tapete tátil, pufes e painéis sensoriais, que ajudarão na autorregulação, proporcionando às famílias atípicas a segurança que precisam.

Brinde ao pôr do sol Cortejo da Uva Pisa da Uva

Atrações para toda família

Espaço Bambinos destaca-se como um ambiente especialmente dedicado às crianças, tanto na alimentação como na recreação infantil. O espaço oferece uma variedade de atividades lúdicas e educativas que garantem a diversão dos pequenos durante todo o evento.

Brinquedos Infláveis: Estruturas como pula-pula, escorregadores e obstáculos proporcionam momentos de alegria e interação.

Contação de Histórias: Apresentações teatrais e narrativas envolventes estimulam a imaginação das crianças.

Brincadeiras ao Ar Livre: Teatro e Atividades que incentivam o movimento e a socialização em um ambiente seguro e monitorado.

O evento também é pet friendly, permitindo que os visitantes curtam os momentos especiais ao lado de seus animais de estimação, sempre com responsabilidade e cuidado.

Confira a programação completa:

Festa segue até fevereiro

A programação gratuita da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos segue nos dias 23, 24 e 25 de janeiro; 30 e 31 de janeiro; e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026, com atrações culturais, experiências gastronômicas e atividades para toda a família.

Horários de funcionamento

Sextas-feiras: das 18h às 22h

das 18h às 22h Sábados: das 10h às 22h

das 10h às 22h Domingos: das 10h às 21h

O Parque da Uva está localizado na Avenida Jundiaí, s/n – Anhangabaú, e a entrada é gratuita.

Assessoria de Imprensa

Fotos: Fotógrafos PMJ

Link original: https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2026/01/23/41a-festa-da-uva-e-12a-expo-vinhos-seguem-com-extensa-programacao-cultural-gastronomia-e-novas-experiencias-no-segundo-final-de-semana/

Galeria

Baixe as fotos desta notícia na resolução original



