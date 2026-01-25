Os jogadores sobem ao gramado e temos bola rolando para Portsmouth x Southampton, nesses primeiros 45 minutos da 29ª rodada da EFL Championship, nesse domingo de jogos, com todos os lances e emoções em tempo real aqui na VAVEL!
Para o jogo de logo mais, Tonda Eckert terá os seguintes nomes para usar durante a partida contra o Portsmouth: Alex McCarthy, Ryan Manning, Elias Jelert, Nathan Wood, Shea Charles, Tom Fellows, Cameron Archer, Jay Robinson e Ross Stewart.
Para o jogo de logo mais, John Mousinho terá os seguintes nomes para usar durante a partida contra o Southampton: Josef Bursik, Marlon Pack, Regan Poole, Jacob Farrell, Jordan Williams, John Swift, Luke Le Roux, Keshi Anderson e Makenzie Kirk.
Com a formação 4-2-3-1, o Southampton está escalado para a partida de logo mais na EFL Championship e entrará em campo para enfrentar o Portsmouth com: Peretz, Bree, Harwood-Bellis, Stephens e Welington; Downes, Jander, Matsuki, Azaz e Scienza; Armstrong.
Com a formação 4-2-3-1, o Portsmouth está escalado para a partida de logo mais na EFL Championship e entrará em campo para enfrentar o Southampton com: Schmid, Devlin, Bowat, Ogilve e Swanson. Dozzell, Adams, Segecic, Chaplin e Alli; Bishop.
“É o jogo mais bonito do ano, o mais bonito e o mais importante. Em primeiro lugar, espero um grande apoio fora de casa. Obviamente, é um jogo especial para ambas as equipas, e temos de garantir que mostramos a nossa qualidade em campo em alguns momentos. Acho que, se conseguirmos fazer isso, teremos boas chances de sair vitoriosos. Haverá momentos em que precisaremos nos esforçar muito e, então, espero que haja outros em que consigamos manter a bola no chão e mostrar o talento que temos em campo. Estou muito otimista de que sairemos com um bom resultado“.
A partida de hoje acontece no Fratton Park, que fica em Hampshire, casa do Portsmouth. Inaugurado em 1899, o estádio passou por uma lista de reformas, em 1900, 1905, 1915, 1925, 1928, 1935, 1949, 1956, 1962, 1974, 1985, 1988, 1996, 1997, 2007, 2015 e 2020, para chegar na capacidade atual de 20 mil torcedores.
O Southampton por sua vez não terá Mads Roerslev e Oriol Romeu, ambos lesionados, indo a campo com: Peretz, Harwood-Bellis, Stephens e Jelert; Gellows, Jander, Downes e Manning; Azaz, Scienza e Armstrong.
O Portsmouth tem uma lista de jogadores lesionados, indo para o jogo sem Thomas Waddingham, Harvey Blair, Franco Umeh, Hayden Matthews e Josh Knight, todos lesionados e fora da partida, indo a campo com: Schmid, Devlin, Poole, Shaughnessy e Swanson; Dozzell, Adams, Segecic, Chaplin e Alli; Bishop.
O Portsmouth aparece na 21ª posição com 29 pontos, ficando um acima do Blackburn Rovers, além de cinco acima do Oxford United, ficando então um ponto abaixo do Norwich e três de Sheffield United, Charlton e West Bromwich. Já o Southampton aparece na 15ª posição, com 36 pontos, empatado com o Swansea, ficando dois abaixo de Birmingham e Leicester, além de ficar quatro pontos acima do Sheffield United.
O Southampton vem para o jogo de hoje com duas vitórias e uma derrota nos últimos jogos que fez. No sábado (10), por 3 a 2, a vitória veio na Copa da Inglaterra, sobre o Doncaster Rovers, com gols de Bragg, Archer e Matsuki, enquanto Pearson e Gibson descontaram. No sábado (17), por 2 a 1, a derrota veio para o Hull City, com gols de Joseph e Hughes, enquanto Stewart descontou. E na quarta-feira (21), por 1 a 0, a vitória veio sobre o Sheffield United em casa, com gol de Léo Scienza.
O Portsmouth vem para o jogo de hoje com uma derrota, uma vitória e um empate nos últimos jogos que fez. No domingo (11), por 4 a 1, a derrota veio na Copa da Inglaterra, em casa, para o Arsenal, com gols de Dozzell, contra, e Gabriel Martinelli (3), virando o placar após Bishop marcar para o Portsmouth. No sábado (17), por 1 a 0, a vitória veio sobre o Sheffield Wednesday fora de casa, com gol de Adrian Segecic. E na quarta-feira (21), em 1 a 1, o empate foi mais uma vez fora de casa, com o Watford, com Segecic abrindo o placar e Doumbia empatando.