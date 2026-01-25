Grêmio vence e está classificado para a final do Efipan

Sub-14 bateu Cosmopolitano por 1 a 0
A equipe Sub-14 do Grêmio está classificada para a final do Efipan. Na noite desta sexta-feira, 23, O Tricolor venceu o Cosmopolitano, de São Paulo, por 1 a 0 no Estádio Municipal Farroupilha, em Alegrete.
O gol do Grêmio foi marcado por Lucas Andrade, no segundo tempo.
Após uma primeira etapa de um duelo equilibrado, o Grêmio chegou ao gol na reta final do segundo tempo. Aos 27 minutos, em jogada iniciada com um chutão para o campo de ataque, Lucas Andrade desviou de cabeça e a bola chegou até Gringo, que gingou pela ponta direita e cruzou para a área. Lucas Andrade apareceu livre próximo à pequena área e, de cabeça, marcou o gol da vitória gremista e da classificação à final.
Agora, o Grêmio encara o Internacional, às 20h30, no Estádio Municipal Farroupilha.
Escalação: João Peruzzo, Gabriel Purper, Lucas Pita, Ryan Pedro, Pedro Levy (André Luiz) Gui Freitas, Basso (Isaac), Enrico (Lucas Gelde), Gabriel Keven (João Henrique), Ryan Vicente e Rarysson (Gringo)
Técnico: Kauê Belmonte
Foto: Jonas F. Hartmann