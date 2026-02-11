Ao todo, estão disponíveis 227 vagas para preenchimento nos sete cursos superiores ofertados nesta edição do processo seletivo. Confira aqui a lista dos candidatos inscritos.
Cada candidato terá seu nome chamado duas vezes, de acordo com a classificação na lista. Quem estiver presente no auditório quando o nome for lido, portando documento oficial de identidade com foto, terá direito a fazer a pré-matrícula no mesmo dia. A documentação necessária para apresentação pode ser consultada no edital, disponível na página do SISU 2026 no IFCE.
Os candidatos inscritos na lista, mas ausentes no momento da leitura do nome, perderão o direito à vaga. Os candidatos serão chamados até o preenchimento total das vagas disponíveis por curso.
A aferição por heteroidentificação, etapa obrigatória para os candidatos convocados em cotas para pessoas negras (pretas e pardas), será realizada no mesmo dia da chamada. As bancas acontecem na sala do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas (Neabi).