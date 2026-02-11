Resumo de "Três Graças": de 9 a 14 de fevereiro

Os principais destaques dos próximos capítulos de “Três Graças” giram em torno da derrocada da vida de Ferette. Na trama, Zenilda, sua esposa, o flagra na cama com Arminda, resultando na separação do casal e em uma guerra pública alimentadas pelas fofocas do jornalista Téo Pereira.
Enquanto isso, a tensão aumenta na Fundação com as investigações de Zenilda sobre os remédios falsos e a aliança de Rogério e Xênica para desmascarar o vilão, culminando em uma entrada triunfal de Rogério em um evento público para afrontar o principal rival no folhetim.
Além disso, a semana será marcada pela tentativa de assassinato de Ferette por Misael. O atentado ocorre durante a inauguração de uma farmácia na Chacrinha, mas o poderoso escapa apenas com um ferimento leve, gerando um clima de paranoia e a necessidade de Misael esconder a arma do crime.
Paralelamente, o núcleo jovem enfrenta revelações bombásticas, como a descoberta de Lena sobre a paternidade da filha de Joélly, e a crescente crise ética de Leonardo, que se vê dividido entre a lealdade ao pai e os apelos de Viviane para defender o povo contra as negligências da Fundação.
Leia os resumos de 9 a 14 de fevereiro
Segunda-feira (9)
Gerluce teme o questionamento de Paulinho, e pede ajuda a Lígia. Consuelo explica ao delegado Fausto a origem de seu dinheiro. Misael avisa a Joaquim e Júnior que Consuelo foi presa. Ferette manda Fausto soltar Consuelo e seguir a moça. Ferette descobre que Gerluce tentou fazer uma denúncia anônima na delegacia. Zenilda fica sabendo por Zé Maria que os remédios da fundação são falsos. Zenilda afirma a Xênica e a José Maria que irá até o fim para descobrir a verdade sobre Ferette e a Fundação. Gerluce agradece Jorginho por ter salvado sua filha. Paulinho está disposto a seguir seu dever de policial colocando em risco seu namoro com Gerluce. Zenilda flagra Ferette e Arminda em sua cama.
Terça-feira (10)
Zenilda confronta Ferette e Arminda. Consuelo garante a Misael que não falará nada para a polícia. Ferette se nega a deixar sua casa. Arminda celebra a decisão de Zenilda de abandonar a casa, apoiada por Lorena e Leonardo. Xênica aceita a proposta de Rogério de fornecer informações sobre tudo o que acontece na Fundação. Viviane questiona Leonardo sobre sua omissão diante da distribuição de medicamentos falsos feita pela Fundação. Gerluce fica petrificada ao ser convocada por Paulinho para prestar esclarecimentos na delegacia. Macedo avisa a Ferette que Leonardo e Viviane brigaram. Jairo, Juquinha e Paulinho reagem ao verem Gerluce e Rogério entrando na delegacia.
Quarta-feira (11)
Rogério não fala toda a verdade aos policiais, e inocenta Gerluce. Ferette cai na armação de Xênica e não consegue se desvencilhar do jornalista Téo Pereira, que insiste em publicar sua separação. Gerluce e Paulinho fazem as pazes. Téo Pereira publica a matéria sobre a separação de Ferette e Zenilda. Edilberto dá dinheiro a Bagdá para garantir a tranquilidade do evento de inauguração de mais uma farmácia na Chacrinha. Lena combina de se encontrar com Joélly, sem que Herculano saiba. Ferette consegue convencer Leonardo a acompanhá-lo no evento da Chacrinha. Misael mira contra Ferette, na hora em que ele é chamado ao palco por Xênica.
Quinta-feira (12)
Consuelo estranha quando o delegado a liberta, mas vai atrás de Misael para impedir que ele atire em Ferette. Zenilda procura Rogério e se disponibiliza para ser sua advogada. Lena descobre que Raul é pai da filha de Joélly. Samira observa Lena saindo do evento com Joélly e pede ajuda a Edilberto. Lucélia convence Bagdá a roubar o dinheiro dos tios. Ferette e Arminda se surpreendem ao ver Zenilda anunciar a presença de Rogério no palco. Edilberto impede Lena de sair com Joélly. Consuelo aborda Misael no exato momento em que ele atira em direção ao palco.
Sexta-feira (13)
Misael percebe que a pessoa atingida não morreu e é forçado a sair do local por Consuelo e Gilmar. Zé Maria se vê obrigado a cuidar do ferimento leve de Ferette por conta do tiro disparado por Misael. Samira repreende Lena. Ferette readmite José Maria. Consuelo aproveita a distração de Misael e o desarma. Misael beija Consuelo para disfarçar quando a polícia chega. Leonardo procura Viviane.
Sábado (14)
Viviane fica decepcionada com Leonardo, quando este não se coloca do lado do povo da Chacrinha. Arminda dá entrevista para Téo Pereira e fala do relacionamento de Lorena para o jornalista. Rogério pede a Angélico que providencie uma reunião com seus aliados, pensando em tomar posse de tudo que é seu. Kasper vai atrás de Júnior e acaba encontrando As Três Graças no ferro-velho de Joaquim. Misael revela aos amigos que foi ele quem atirou em Ferette, e todos ficam preocupados ao saberem que a arma está com Gilmar. Arminda se depara com Rogério em seu quarto.