O Celtic recebe o Kairat Almaty nesta quarta, 20, às 16 horas, no Celtic Park, em Glasgow, na partida de ida dos playoffs classificatórios para a fase de grupos da Champions League.
Para os escoceses, trata-se de um duelo crucial. Sob comando de Brendan Rodgers, o Celtic aposta na experiência de jogadores como Kasper Schmeichel e Callum McGregor, além da velocidade de Maeda e Forrest, para buscar uma vitória convincente em casa e viajar ao Cazaquistão com vantagem.
O Kairat, campeão do Cazaquistão em 2024, chega embalado após superar fases anteriores e se apresenta como a zebra da disputa. Apostando em organização defensiva e transições rápidas, a equipe coloca sua esperança no jovem atacante Satpayev e no talento dos brasileiros Jorginho e Edmilson. O time quer surpreender em Glasgow e manter vivo o sonho de alcançar a fase de grupos da Champions pela primeira vez.
Na era da Champions League (a partir de 1992/93), o Celtic participou da fase de grupos um total de 24 vezes. Anteriormente, o clube escocês foi campeão europeu em 1966/67, vencendo a final contra a Inter de Milão por 2 a 1, em Lisboa, tornando-se o primeiro clube britânico campeão europeu.
Como assistir ao jogo entre Celtic x Kairat Almaty?
Celtic e Kairat Almaty vão jogar na tarde desta quarta, 20, às 16 horas, no Celtic Park, em Glasgow, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão exclusiva do streaming HBO Max.
Prováveis escalações:
Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter‑Vickers, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Nygren; Maeda, Idah, Forrest. Técnico: Brendan Rodgers.
Kairat Almaty: Zarutskiy; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luís Mata; Arad, Glazer, Kasabulat, Jorginho, Edmilson; Satpayev. Técnico: Rafael Urazbakhtin.
Odds para Celtic e Kairat Almaty:
Resultado final
Betano: Celtic (1.13) – Empate (8.50) – Kairat Almaty (19.50)
Bet 365: Celtic (1.11) – Empate (8.50) – Kairat Almaty (19.00)
Arbitragem:
- Árbitro central: Espen Eskås (NOR)
- Árbitros Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Anders Olav Dale (NOR)
- Quarto árbitro: Marius Hansen Grøtta (NOR)
- VAR: Dennis Higler (HOL)
- AVAR: Erwin Blank (HOL)