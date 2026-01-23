Chegando em breve

Death Stranding Director’s Cut (nuvem, portátil, PC e Xbox Series X|S)

21 de janeiro – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass







Death Stranding Director’s Cut, jogo da Kojima Production, vai estar disponível no Xbox Game Pass! Assuma o papel de Sam Porter Bridges em sua missão de levar esperança à humanidade. Você está pronto para unir os divididos mais uma vez?

RoadCraft (PC)

21 de janeiro – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass

Após desastres naturais, RoadCraft convoca você para reconstruir o que foi destruído. Comande uma frota de mais de 40 veículos de construção autênticos para remover destroços, reparar estradas e pontes e restaurar infraestrutura essencial. Encare desafios realistas sozinho ou em modo cooperativo em ambientes amplos e dinâmicos, moldados pela destruição e pela recuperação.

Ninja Gaiden Ragebound (nuvem, PC e Xbox Series X|S)

21 de janeiro – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass

Um novo jogo em estilo plataforma lateral na série Ninja Gaiden, criada pela equipe responsável por Blasphemous, Ninja Gaiden: Ragebound redefine a clássica saga de plataforma em uma aventura ninja espetacular, emocionante e desafiadora.

The Talos Principle 2 (PC e Xbox Series X|S)

27 de janeiro – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass

Uma experiência de quebra-cabeças em primeira pessoa que faz refletir, expandindo significativamente os temas filosóficos do primeiro jogo e seus ambientes deslumbrantes, com desafios cada vez mais intrigantes. Nascido em um novo mundo onde a humanidade biológica está extinta, mas a cultura humana persiste em uma cidade de robôs, você se envolve em uma aventura surpreendente envolvendo uma megaconstrução misteriosa que esconde poderes imensos.

Anno: Mutationem (nuvem, PC e console)

28 de janeiro – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass

Boas-vindas ao mundo cyberpunk de Anno: Mutationem, coberto de neon, onde o 2D se encontra com o 3D. Neste jogo de ação e aventura com elementos de RPG, você se torna Ann: uma loba solitária altamente habilidosa e treinada para o combate, em uma missão pessoal na gigantesca metrópole cheia de mega corporações sinistras, grupos marginais misteriosos e criaturas mais bizarras do que as palavras podem expressar.

Drop Duchy (nuvem, PC e console)

28 de janeiro – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass

Construa seu ducado peça por peça neste inovador jogo híbrido rogue-lite. Use a mecânica de encaixar blocos para coletar recursos, recrutar tropas para enfrentar exércitos hostis e deixe cada bloco moldar seu reino, conduzindo seu caminho até a vitória! A Complete Edition inclui todo o conteúdo adicional.

MySims: Pacote de Aconchego (PC)

29 de janeiro – Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass

Faça amizade com personagens fofos e descubra aventuras criativas em relançamentos retrô de dois jogos adoráveis em MySims: Pacote de Aconchego. Use sua imaginação para reconstruir uma cidade em MySims e ajude uma terra mágica cheia de fofura a se tornar um lugar ainda melhor em MySims Kingdom. Há histórias para desvendar, lugares para explorar e muitos personagens com grandes personalidades para conhecer.

Warhammer 40,000: Space Marines II (nuvem, PC e Xbox Series X|S)

29 de janeiro – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass







Sua especialidade é a morte. Extermine os incansáveis enxames de Tyranids como o lendário Fuzileiro Espacial Demetrian Titus em uma nova campanha espetacular, sozinho ou em modo cooperativo para três jogadores, e salve o Imperium jogando com seu próprio Space Marine em partidas PvE e PvP brutalmente intensas, com 6 classes jogáveis para escolher!

Indika (nuvem, PC e Xbox Series X|S)

2 de fevereiro – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass

Indika é uma aventura focada em narrativa ambientada em uma Rússia alternativa do século XIX, acompanhando uma jovem freira em uma jornada surreal de autodescoberta. Misturando humor sombrio com temas sérios como fé, moralidade e autoridade religiosa, o jogo combina exploração, quebra-cabeças leves, breves momentos de ação e elementos simbólicos de RPG. Sua narrativa é enriquecida por flashbacks em estilo arcade retrô e uma estranha parceria com o próprio diabo, criando uma experiência única que equilibra comédia e tragédia enquanto desafia os limites do design convencional de jogos.

Final Fantasy II (nuvem, PC e Xbox Series X|S)

3 de fevereiro – Xbox Game Pass Ultimate, Premium e PC Game Pass

Uma releitura em 2D do segundo jogo da aclamada série FINAL FANTASY! Nossa épica história começa com quatro jovens órfãos devido ao conflito entre o Império Palameciano e o exército rebelde. Em sua jornada, eles se unem ao mago branco Minwu, ao Príncipe Gordon de Kashuan, à pirata Leila e muitos outros. Vivencie as reviravoltas belas e, por vezes, trágicas do destino que aguardam você nesta aventura.