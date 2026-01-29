A chuva forte em Curitiba, ao longo desta madrugada, provocou alagamento na trincheira do Sabará, no bairro Cidade Industrial de Curitiba. O trecho no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira com a Rua Senador Accioly Filho permanecia alagado até as 8h, dificultando a passagem de veículos e pedestres. Na manhã desta quinta-feira (29/01) estava difícil passar pelo local

A região é conhecida pelos recorrentes pontos de alagamento em dias de chuva forte. O local é rota frequente de caminhões, ônibus e moradores, o que amplia os transtornos. Para seguir o trajeto, pedestres precisaram desviar por ruas próximas ou se arriscar escalando muros de empresas da região.

O trecho e ainda famoso por conta das placas que os motoristas perdem sempre que tentam ultrapassar o trecho alagado.

Segundo informações exibidas no Bom Dia Paraná, da RPC TV, o volume de água chegou a arrancar placas de sinalização. Pelo menos seis carros ficaram parados no trecho e precisaram ser empurrados para conseguir atravessar a área alagada.

Enquanto a água não escoa completamente, o trânsito segue lento no entorno da trincheira. De acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estação meteorológica do Umbará registrou 55 milímetros de chuva.

A previsão do tempo indica que a instabilidade deve continuar ao longo do dia, mantendo o risco de novos alagamentos em diferentes pontos da capital.

A Tribuna cobrou a prefeitura de Curitiba sobre uma solução para este problema recorrente na cidade. A administração confirmou que a trincheira do bairro Sabará, na marginal Juscelino Kubitschek de Oliveira, na região Sul de Curitiba, área sob concessão da Via Araucária, registra alagamentos recorrentes em dias de chuva forte.

“Como parte da estrutura é compartilhada com o município, a Prefeitura de Curitiba vai executar uma intervenção necessária para garantir a segurança dos motoristas. A solução técnica definida pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) envolve uma obra de macrodrenagem, com a ampliação da galeria pluvial e o direcionamento das águas para um córrego próximo. O projeto já foi elaborado pela Prefeitura após tratativas com a concessionária”, diz a nota.

E quando a obra começa? Segundo a prefeitura de Curitiba, o início da obra aguarda a conclusão do processo licitação, com previsão de que os trabalhos iniciem no final de fevereiro/março, com cerca de três meses de execução, dependendo das condições climáticas. “A intervenção inclui a implantação de uma nova rede de drenagem pelas ruas Senador Accyoli Filho e Ricardo Emílio Michel, além da recomposição completa do pavimento e das calçadas”, diz a nota.

