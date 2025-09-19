Ciclone atinge cidades do Sul do Brasil e deve avançar para outros estados com risco de temporais e queda de granizo; volume de chuva pode ultrapassar 100 milímetros
A formação de um ciclone extratropical na Argentina já provoca mudanças no tempo no Centro-Sul do Brasil neste fim de semana.
O fenômeno climático, associado à frente fria, deve gerar chuvas de até 100 milímetros no norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, de acordo com previsões da Epagri/Ciram.
Além disso, o impacto do ciclone será sentido também em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, onde a expectativa é de 80 milímetros de chuva acompanhados de temporais na segunda (22) e terça-feira (23).
O Inmet orienta que, em caso de ventos fortes, a população evite se abrigar sob árvores e, se possível, desligue aparelhos eletrônicos. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.
Ciclone extratropical traz alerta de ventos e granizo
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta que, entre sexta-feira (19) e segunda-feira (22), o aprofundamento de uma área de baixa pressão e a posterior formação do ciclone extratropical em conjunto com a frente fria devem causar tempestades severas no Estado.
As rajadas de vento podem variar de 70 a 90 km/h, com potencial de superar os 100 km/h em algumas regiões, acompanhadas de granizo e chuva intensa.
O deslocamento da frente fria vai atingir praticamente todo o território gaúcho, com risco elevado para as regiões Oeste, Noroeste, Missões, Centro e Norte, onde há possibilidade de granizo de grandes dimensões.
Massa de ar fria derruba temperaturas na segunda-feira no Sul do país
Em Santa Catarina, os efeitos do fenômeno também devem ser sentidos no domingo (21), com previsão de chuva intensa para a Serra, Litoral Sul, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Os ventos podem chegar a 60 km/h, com risco de temporais localizados.
Na segunda-feira (22), o tempo segue instável durante a madrugada e a manhã, com possibilidade de temporais isolados. Ao longo do dia, a entrada de uma massa de ar frio e seco derruba as temperaturas e melhora as condições climáticas no Oeste e no Sul catarinense, mas ainda com rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h.