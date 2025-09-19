Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma venerdì sera contro il Lecce.
Il Cagliari ha dimostrato buone cose nelle prime giornate e Pisacane ha enfatizzato come la squadra sia in crescita. L’obiettivo è continuare su questa strada, migliorando continuamente in ogni partita. Il tecnico ha esaminato anche le prestazioni individuali, facendo i complimenti a Elia Caprile, il portiere che sta vivendo una stagione da protagonista. Con un focus sulla solidità difensiva e la capacità di esprimere il proprio gioco offensivo, Pisacane ha ribadito che il Cagliari è pronto a fare la sua parte per portare a casa un risultato positivo da Lecce.
Fabio Pisacane (Photo by Enrico Locci/Getty Images via One Football)
Nel corso del suo intervento il nuovo allenatore rossoblu ha parlato anche dell’ex centravanti della Fiorentina Andrea Belotti:
“Belotti ha fatto una buonissima partita, ha messo minutaggio ed è un ragazzo che può partire dal 1′. Ho un dubbio. Kilicsoy è un giocatore che poteva subentrare e non è subentrato per scelta tecnica in base alla gara e in base al momento. Potrebbe però entrare a Lecce”.