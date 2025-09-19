Verstappen registrou a segunda melhor volta a 0s043 de Norris; o inglês, porém, ampliou sua vantagem para 1s. Aí, quem chegou mais perto dele foi Leclerc; Verstappen escapou da pista quando iniciava uma tentativa. Piastri, que passou quase todo o treino nos boxer, enfim anotou suas primeiras voltas nos últimos dez minutos; perto da bandeirada, assumiu a vice-liderança.

Source link