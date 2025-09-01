Segundou com graninha extra para cinco sortudos de Mato Grosso do Sul, que vão dividir os R$ 100 mil do Nota MS Premiada de agosto. Os sorteados, dois de Campo Grande, um de Aral Moreira, outro de Dourados e Três Lagoas, ficam com R$ 20 mil cada.
Além deles, outras 397 pessoas que informam seus CPFs durante as compras e “acertaram” menos dezenas, vão embolsar R$ 503,68.
Como funciona?
Cada nota computada pelo sistema do programa gera uma sequência de oito números, como se fosse uma aposta na loteria. A cada último sorteio da Mega-Sena, as mesmas dezenas são utilizadas para o Nota MS Premiada.
Como participar?
De acordo com a página do programa, não é necessário se cadastrar no programa para participar. Basta informar o seu CPF no ato da compra. Porém, no caso de ter sido sorteado, o consumidor será obrigado a cadastrar-se no site do Programa Nota MS Premiada para receber o prêmio.
Pessoas que não moram em Mato Grosso do Sul podem participar, no entanto, as compras válidas são aquelas feitas em território sul-mato-grossense.
Confira abaixo a sequência de sorteios:
- 8° – 30/09/2025
- 9° – 30/10/2025
- 10° – 29/11/2025
- 11° – 31/12/2025
- 12° – 31/01/2026
Como são utilizadas as dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal, fica definido que “não havendo sorteio do concurso da Mega-Sena, devem ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena imediatamente seguinte”.
Quer saber se está na lista? Consulte seu CPF aqui.