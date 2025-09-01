– A contratação do Mailton parte de um trabalho do nosso scout. A partir da análise deles, com a qual nós concordamos, encaminhamos o nome para o treinador, que validou a contratação. Esse é o processo de contratação que consideramos ideal, e estamos felizes com a chegada de mais uma peça para fortalecer o nosso elenco – reforçou Carlos Belmonte, diretor de futebol.
São Paulo anuncia a contratação de Mailton, ex-Chapecoense
