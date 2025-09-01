O Ibovespa fechou nesta sexta-feira (29) aos 141.422,26 pontos, avanço de +0,26%, aproveitando a forte demanda por ações de varejo, em especial, o Magazine Luiza (MGLU3) que disparou +20% na semana, seguido do salto de +13% do Pão de Açúcar (PCAR3).
Na semana, o principal índice acionário da B3 subiu +2,50%. Já em agosto de 2025, o Ibovespa escalou +6,28%. E olha que neste último pregão do mês, o peso-pesado que mais se valorizou foi o Banco do Brasil (BBAS3), galgando +1,62% aos R$ 21,39 por ação.
Vale destacar que o agronegócio também brilhou nesses momentos finais de agosto, com destaque para a Raízen (RAIZ4), a qual anunciou a venda de usinas, além de movimentações entre os frigoríficos, dado que a venda de abatedouros da Marfrig (MRFG3) no Uruguai à Minerva Foods (BEEF3) foi cancelada.
Por sua vez, o dólar comercial terminou o dia valendo R$ 5,42, alta de +0,29% frente à moeda brasileira, à medida que as pesquisas eleitorais já começam a fazer preço no câmbio. Todavia, tanto na semana quanto no acumulado do mês, o dólar americano cedeu −0,07% e −3,19%, respectivamente.
Wall Street
A maioria das ações americanas (stocks) até pode ter amargado neste último pregão de agosto, todavia os principais índices acionários em Wall Street ostentam, no acumulado, o quarto mês consecutivo de ganhos.
Os investidores globais resolveram realizar partes dos lucros recentes, especialmente na fabricante de chips Nvidia (NVDA), antes da chegada de setembro, um mês historicamente fraco para os mercados em Wall Street desde 1950.
- Dow Jones: −0,20% (45.544,88 pontos) / Na semana: −0,19% / Em agosto: +3,20%
- S&P 500: −0,64% (6.460,26 pontos) / Na semana: −0,07% / Em agosto: +1,94%
- Nasdaq-100: −1,15% (21.455,55 pontos) / Na semana: −0,19% / Em agosto: +1,58%
Leia mais: Investimento no Tesouro Direto derrete até 8% em agosto; veja qual renda fixa subiu
Ações que mais subiram do Ibovespa hoje
- Raízen (RAIZ4): +7,34% / R$ 1,17 por ação / Açúcar & Etanol
- Marfrig (MRFG3): +5,37% / R$ 24,93 por ação / Varejo
- Magazine Luiza (MGLU3): +4,46% / R$ 8,19 por ação / Varejo
- BRF (BRFS3): +3,62% / R$ 20,63 por ação / Frigoríficos
- CVC Brasil (CVCB3): +2,88% / R$ 2,14 por ação / Turismo
Ações que mais caíram do Ibovespa hoje
- RaiaDrogasil (RADL3): −6,90% / R$ 17,55 por ação / Varejo
- Porto Seguro (PSSA3): −1,99% / R$ 51,75 por ação / Seguros
- Prio (PRIO3): −1,84% / R$ 37,87 por ação / Petróleo
- Natura (NATU3): −1,64% / R$ 9,01 por ação / Varejo
- CSN (CSNA3): −1,55% / R$ 7,61 por ação / Aço