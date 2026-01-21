Clássico entre Corinthians e São Paulo leva canal TNT à liderança da TV paga

A transmissão do clássico entre Corinthians e São Paulo no último domingo, 18, fez a TNT chegar na liderança da TV paga. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, o jogo válido pela terceira rodada do Paulistão Casas Bahia registrou não só a maior audiência do dia, como também foi o melhor ibope do ano entre todos os canais pagos até o momento.
No domingo, o canal ficou à frente do canal AXN, que exibia a série Criminal Minds durante a transmissão do jogo, registrando um público 16 vezes maior do que a segunda colocada na mesma faixa horária. O confronto paulista superou a transmissão do jogo entre Barcelona x Real Madrid, pela final da Supercopa da Espanha, exibido no domingo anterior, 11 de janeiro, que tinha registrado a maior audiência de 2026 até então.
Outros jogos do Campeonato Paulista exibidos pela TNT no mesmo dia ajudaram o canal a alcançar 1,6 milhão de pessoas e a ficar na liderança do consolidado do dia, com as disputas Red Bull Bragantino x Botafogo-SP e Guarani x Santos.
Os números acabam provando o apelo do Paulistão na TV paga, onde a TNT detém os direitos sobre o torneio até 2029 para exibição de partidas selecionadas.
