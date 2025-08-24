A CGN teve acesso às imagens de uma câmera de segurança que mostram por outro ângulo como aconteceu o acidente de trânsito no cruzamento das ruas Antonina e Rosa Norma Vessaro, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel, na noite deste sábado (23).
No vídeo é possível notar que o Clio avança a preferencial e é fortemente atingido pelo New Beetle. Nas imagens ainda é possível ver o momento em que, após o impacto entre os veículos, o Volkswagen sobe na calçada e atinge o muro de uma obra.
A motorista do Clio ficou ferida e foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros.