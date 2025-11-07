O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza, entre os dias 14 de outubro e 14 de novembro de 2025, uma pesquisa nacional para conhecer a opinião da sociedade sobre o funcionamento e os serviços prestados pelo Poder Judiciário.
O levantamento, conduzido pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), busca identificar as principais dificuldades de acesso à Justiça, a experiência no acompanhamento de processos e a avaliação da efetividade das decisões judiciais.
Os formulários são destinados a quatro públicos: cidadãos e cidadãs que tenham participado de processos judiciais nos últimos cinco anos, advogados(as), Defensores(as) Públicos(as) e membros(as) do Ministério Público.
A participação é anônima e voluntária. O tempo médio de preenchimento é estimado entre cinco e 10 minutos. As respostas ajudarão o CNJ a planejar melhorias e fortalecer a relação do Judiciário com a sociedade.