Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram chamados na noite desta quinta-feira (21) para combater um incêndio em edificação.
O fato aconteceu em um edifício na Rua Presidente Juscelino Kubitscheck, no Bairro Coqueiral, em Cascavel.
De acordo com informações, um notebook estava em cima de uma cama em um apartamento no 15º andar, quando superaqueceu até explodir. Com isso, o colchão começou a pegar fogo.
Os moradores foram evacuados do edifício para que os bombeiros pudessem extinguir o fogo e evitar danos maiores. Um trecho da Rua JK precisou ser interditado durante o atendimento da ocorrência.
Apesar do sinistro, felizmente não há registro de pessoas feridas. Os bombeiros conseguiram apagar o fogo e na sequência os moradores foram liberados para retornarem às suas moradias.