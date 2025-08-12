Naquele momento, o Fla vivia o início da Era Jorge Jesus. Ainda não era o Flamengo de 2019 que dominaria tudo. A equipe tinha acabado de superar o Emelec nas oitavas, em um jogo marcado pela classificação nos pênaltis, e começava a mostrar o estilo ofensivo que marcaria a temporada. O Inter, comandado por Odair Hellmann, vinha de uma campanha sólida, com vitória sobre o Nacional-URU nas oitavas, e tinha Paolo Guerrero como referência no ataque. O duelo foi visto como o primeiro grande teste rubro-negro, contra um adversário brasileiro de peso na Libertadores.
Com boa lembrança contra o Inter em 2019, Flamengo vive pressão por classificação na Libertadores
